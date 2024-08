PAT * CONCORSO PER FUNZIONARIO RESTAURATORE: «CINQUE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, LE DOMANDE ENTRO IL 23/8»

14.52 - lunedì 12 agosto 2024

Cinque assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Domande online. Scade il 23 agosto il concorso per funzionario restauratore. Ancora pochi giorni per partecipare al concorso pubblico indetto dalla Provincia autonoma di Trento per il reclutamento di cinque figure professionali di funzionario restauratore da assumere a tempo indeterminato.

Nello specifico gli indirizzi ricercati (una posizione per ognuno) sono: materiali lapidei e superfici decorate dell’architettura; manufatti dipinti su legno o tela, manufatti scolpiti in legno, manufatti in materiali sintetici; materiali tessili, cuoio, materiali etnoantropologici; materiali ceramici, vitrei, metallici; materiali librari e archivistici, fotografici e cinematografici.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 di venerdì 23 agosto tramite carte CIE (Carta d’identità elettronica), CPS (Carta provinciale dei servizi) e CNS (Carta nazionale dei servizi) o tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Il bando con tutti i dettagli è disponibile a questo link .

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Provincia autonoma di Trento

Servizio per il personale

Ufficio Concorsi e Assunzioni – Tel. 0461/496330