PAT * C’ERA UNA VOLTA LA SCUOLA”: «LA MOSTRA È VISITABILE A TRENTO, DAL 21 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE»

Visita guidata e laboratorio di scrittura. Evento speciale per la mostra “C’era una volta la scuola” allestita a Trento dalla Biblioteca della Provincia.

Dal 21 ottobre al 21 novembre nei pressi della Biblioteca della Provincia a Trento è allestita la mostra “C’era una volta la scuola. Testimonianze dai Musei”: grembiuli, pennini, sussidiari, abbecedari, fotografie di classe e altro ancora sono esposti per raccontare una scuola del passato in cui gli alunni di ieri possono ritrovarsi e quelli di oggi possono confrontare i propri strumenti didattici con quelli usati da nonni e bisnonni.

Martedì 5 novembre alle 17.00 la mostra sarà presentata e commentata dagli esperti dei musei proprietari degli oggetti e sarà realizzato un laboratorio di scrittura a cura del Museo della scuola di Rango, che consentirà ad adulti e bambini di cimentarsi con aste, pennini e inchiostro e, per chi è già esperto, di ritrovare una manualità oggi difficilmente messa alla prova.

La mostra è realizzata dall’Ufficio Sistema Bibliotecario Trentino con la rete dei piccoli musei e ecomusei trentini e grazie al supporto di Museo della Scuola di Pergine, Museo della Scuola di Rango, Museo della Civiltà Contadina della Vallarsa, Museo etnografico “Collezione Tarcisio Trentin” di Telve di Sopra, Museo di Ronzone.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, nelle vetrine di pertinenza della Biblioteca della Provincia.

Nei mesi iniziali del nuovo anno scolastico, la collaborazione tra l’Ufficio Sistema Bibliotecario Trentino e la rete dei piccoli musei e ecomusei ha portato a Trento oggetti provenienti dalle collezioni di musei trentini impegnati nella valorizzazione della scuola di un tempo.

Si tratta, come detto, del Museo della Scuola di Pergine e del Museo della Scuola di Rango, che sono specificamente dedicati a questo tema, e del Museo della Civiltà Contadina della Vallarsa, del Museo etnografico “Collezione Tarcisio Trentin” di Telve di Sopra e del Museo di Ronzone che, oltre alle sezioni riguardanti i temi del mondo agrosilvopastorale del passato, hanno anche testimonianze della scuola ‘de sti ani’.

Ecco allora esposti grembiuli, penne con i pennini, misure di capacità, quaderni, cartelle, pagelle, sussidiari, abbecedari, una tavola pitagorica, riproduzioni di segnali stradali, libri di lettura, bigliettini di lode, fotografie di classe capaci di riportare gli adulti al mondo dell’infanzia, con le esperienze di pagine riempite di aste per abituare la mano alla scrittura e di quaderni a quadretti con le prime operazioni aritmetiche. Tornano alla mente anche le difficoltà dell’utilizzo della penna munita di pennino con la quale si dovevano tracciare segni senza macchiare di inchiostro di china i quaderni, e delle prime letture di libri, in aule in cui regnava il silenzio.

I bambini di ieri possono tornare al passato e ricordare frammenti di vita lontani, ma rimasti inevitabilmente impressi nella memoria. I bambini di oggi possono confrontare i propri strumenti didattici con quelli che usavano i propri nonni e bisnonni, in una scuola che è molto diversa da quella che frequentano quotidianamente.

Per partecipare (fino a esaurimento posti) al laboratorio del 5 novembre, è sufficiente presentarsi alla Biblioteca della Provincia.

La mostra “C’era una volta la scuola. Testimonianze dai Musei” è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, fino al 21 novembre 2024 nelle vetrine di pertinenza della Biblioteca della Provincia, in via Romagnosi 7, a Trento (seminterrato del Palazzo Europa).