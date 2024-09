PAT * “CENTRO FRANCA MARTINI“: TONINA, «PREVENZIONE E RIABILITAZIONE, AZIONI SEMPRE PIÙ STRATEGICHE NEI SERVIZI SANITARI»

07.30 - mercoledì 4 settembre 2024

Ieri la visita all’A.T.S.M. ONLUS – Centro Franca Martini. L’assessore Tonina: “Prevenzione e riabilitazione: azioni sempre più strategiche nei servizi sanitari e socio-assistenziali”:

Nuovi spazi necessari per rispondere alla crescente domanda di servizi di riabilitazione e accoglienza residenziale, con necessità di incrementare il budget per rispondere alle richieste di attività Specialistica Ambulatoriale. Questi sono stati i temi al centro della visita che l’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina ha fatto questa mattina all’Associazione Trentina Schlerosi Multipla ONLUS – Centro Franca Martini. Accompagnato dal dirigente dell’Umse disabilità ed integrazione socio – sanitaria Roberto Pallanch e dal geometra Marcello Guidi del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, l’assessore è stato ricevuto dal presidente dell’associazione, Giovanni Ceola, dal direttore generale Roberto Grasselli e da alcuni rappresentanti del Consiglio Direttivo e dell’equipe professionale.

L’assessore Tonina ha sottolineato come la visita di ieri testimoni attenzione verso i servizi offerti dall’A.T.S.M. ONLUS – Centro Franca Martini. “E’ importante – ha detto l’assessore – conoscere da vicino le realtà che operano nei campi sanitario e socio – assistenziale. Questo incontro è utile dunque per fare il punto della situazione rispetto alle vostre necessità e avviare poi su questi temi un approfondimento con gli uffici provinciali e con Apss. Il mio impegno sarà quello di dare la migliore risposta possibile rispetto alle necessità che mi avete rappresentato, anche a fronte dei numeri importanti che caratterizzano la vostra attività.

L’obiettivo è mettervi nelle condizioni di svolgere al meglio un servizio importante per la comunità. Due temi sono particolarmente attuali oggi: il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione. Su questi dobbiamo concentrarci, grazie anche agli strumenti dell’autonomia, e lavorare in un’ottica di prevenzione, oggi sempre più strategica nei servizi sanitari e socio-assistenziali, mettendo la persona al centro. In quest’ambito il vostro servizio è tanto importante perché permette di riabilitare e mantenere nel tempo autonomie di vita che consentono alle persone di vivere più possibile una quotidianità autonoma e di benessere”.

Dopo il centro alloggi di via Suffragio a Trento, che offre progetti di residenzialità e assistenza a medio termine a persone adulte con patologie neurologiche e necessità di ospitalità, con assistenza continuativa, la visita è proseguita presso il centro per l’età evolutiva, in via Degasperi, che si occupa della riabilitazione di bambini con disturbi nel neurosviluppo e del sostegno alle loro famiglie. L’incontro si è concluso presso la sede di via Taramelli dove si trovano gli spazi per l’età adulta in cui si svolgono attività di riabilitazione di persone adulte con patologie neurologiche.

Nel corso della visita il presidente Ceola e il direttore generale Grasselli hanno illustrato la storia dell’associazione e l’attività che la caratterizza.

Per quanto riguarda l’età adulta stanno aumentando gli accessi di nuovi utenti con la conseguente necessità di aumentare il numero di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale. Per il settore dell’età evolutiva sono notevolmente aumentati gli invii di bambini da Neuropsichiatria Infantile (APSS). Oltre 800 persone, tra adulti e bambini, sono state accolte presso le strutture dell’associazione nel 2023, e a loro si aggiungono tutti i familiari e care giver che ricevono sostegno attraverso progetti riabilitativi e formativi per migliorare il contesto familiare, scolastico, lavorativo e relazionale.