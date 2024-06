PAT * CDA ISTITUTI CULTURALI: “NOMINATI I RAPPRESENTANTI PER, MAJON DI FASCEGN – BERSNTOLER KULTURINSTITUT – CIMBRO/KULTURINSTITUT LUSÉRN”

19.16 - giovedì 20 giugno 2024

Istituti culturali, la Giunta ha nominato i propri rappresentanti in seno ai Cda.

Con una serie di provvedimenti previsti dalle leggi provinciali e dagli statuti degli stessi enti, la Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti ha concluso la procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei Revisori dei conti dei tre Istituti culturali che tutelano e valorizzano il patrimonio etnografico e culturale delle popolazioni di minoranza linguistica storica: l’Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn”, l’Istituto culturale Mòcheno /Bersntoler Kulturinstitut e l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn.

Tra i componenti vi sono i membri scelti in rappresentanza della stessa Giunta provinciale, che per l’Istituto Ladino ne designa due, di cui uno riveste la funzione di presidente. Secondo gli statuti degli Istituti Culturali cimbro e mòcheno, invece, la nomina del presidente è di competenza dello stesso Consiglio di amministrazione. Gli organi nominati rimarranno in carica fino al termine dell’attuale legislatura.

Valutate le candidature pervenute alla Provincia entro i termini previsti, la Giunta ha formalmente nominato i seguenti componenti dei Cda:

Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin “Majon di Fascegn”

Tea Dezulian – in rappresentanza della Giunta della Provincia autonoma di Trento e presidente del Cda

Francesco Dell’Antonio – in rappresentanza della Giunta della Provincia autonoma di Trento

Bernardino Chiocchetti – in rappresentanza del Comun General de Fascia

Andy Rossi – in rappresentanza del Comun General de Fascia

Marica Riz – in rappresentanza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Revisore dei conti: Mirella Spagnolli

Istituto Culturale Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut

Bocher Patrizia – in rappresentanza del comune di Palai en Bersntol/Palù del Fèrsina – presidente del Cda

Boller Stefano – in rappresentanza del comune di Fierozzo/Vlarotz

Luca Puecher in rappresentanza del comune di Frassilongo/Garait

Lorenzo Moltrer – in rappresentanza della Giunta della Provincia autonoma di Trento

Serena Puecher – in rappresentanza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Diego Moar – in rappresentanza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Revisore dei conti: Mirella Spagnolli

Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn

Monica Pedrazza – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – presidente del Cda

Gianni Nicolussi Zaiga – in rappresentanza del Consiglio Comunale di Luserna

Devid Gasperi – in rappresentanza del Consiglio Comunale di Luserna

Michele Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Giunta della Provincia autonoma di Trento

Maria Elena Dallago – in rappresentanza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Revisore dei conti: Federica Zalla

I tre Cda comprendono anche i presidenti della Commissione culturale ladina e dei Comitati scientifici mòcheno e cimbro, organi la cui nomina è di competenza degli stessi Consigli di amministrazione.