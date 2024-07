PAT * CASERME VIOTE, MARCHIORI: «L’OBIETTIVO È INDIVIDUARE UN MODELLO CHE VALORIZZI QUESTI LUOGHI, SENZA SNATURARNE L’IDENTITÀ»

19.12 - giovedì 4 luglio 2024

Nel pomeriggio sopralluogo dell’assessore provinciale al patrimonio Simone Marchiori. Caserme delle Viote, Marchiori: “L’obiettivo è individuare un modello che valorizzi questi luoghi senza snaturarne l’identità”. “Le caserme austroungariche delle Viote sul Monte Bondone rappresentano un patrimonio storico-culturale importante per la nostra comunità. Occorre individuare un modello che, tramite delle sinergie virtuose, riesca a recuperare e valorizzare questi luoghi tenendo conto anche della vocazione del territorio. Un edificio chiuso non è un valore, un edificio vissuto può essere una grande risorsa per la comunità”.

Così l’assessore provinciale al patrimonio Simone Marchiori, che nel pomeriggio di oggi ha visitato le caserme delle Viote, sul Monte Bondone, accompagnato dal sindaco di Garniga Terme, Valerio Linardi, dalla dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica Lucia Burigo, dal dirigente generale Unità di missione strategica patrimonio e trasporti Mauro Groff, da Dodi e Nino Nicolussi.Nel prendere visione degli immobili e degli ambienti interni delle caserme, Marchiori ne ha constatato il buon stato generale di conservazione e sottolineato la necessità di ridare vita a questi luoghi.

“Le strutture sono in larga parte ancora in buono stato ed occorre evitare che cadano in rovina – le sue parole -. In tal senso non credo che l’eventuale apertura al privato debba essere demonizzata a prescindere, anche perché sugli edifici esistono dei vicoli. Esiste poi una destinazione d’uso, siamo in un luogo ricco di storia, ma anche vocato allo sport e immerso nella natura: tenendo conto di tutti questi elementi credo si debba ragionare assieme al sindaco di Garniga Terme e a chi da sempre vive l’alpe di Trento sulle possibili strade da percorrere per valorizzare al meglio questo patrimonio immobiliare pubblico”.