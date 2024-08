PAT * CAMERA DI COMMERCIO TRENTO: SPINELLI, «CONGRATULAZIONI AL NUOVO PRESIDENTE DE ZORDO, ORA SI RISTABILISCA IL GIOCO DI SQUADRA » (VIDEOINTERVISTA)

15.07 - giovedì 8 agosto 2024

Camera di Commercio. Spinelli: “Abbiamo bisogno di comparti economici coesi”. Congratulazioni al nuovo presidente. Ora si ristabilisca il clima necessario a favorire il gioco di squadra.

“Anche a nome della Giunta provinciale, porgo i migliori auguri al neo eletto presidente De Zordo. Ma c’è un altro auspicio che mi sento di fare ed è che si recuperi in fretta quel clima di fiducia e di serenità indispensabile per affrontare insieme le grandi sfide sulle quali il nostro territorio è già chiamato a competere”.

Con queste parole l’assessore allo sviluppo di economico della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli commenta la nomina del nuovo presidente della Camera di commercio, industria e artigianato. Una nomina che ha tuttavia fatto emergere una divergenza di posizioni che hanno richiamato l’attenzione anche dell’esecutivo provinciale. “Non è nostro compito entrare nel merito della valutazione né sul nome – rispettabilissimo – né sulle dinamiche che hanno portato a questa scelta – commenta l’assessore Spinelli – ma non possiamo trascurare la preoccupazione che le divergenze espresse rallentino il passo che stiamo tenendo per mantenere e se possibile migliorare la competitività del nostro territorio.

Il Trentino non può permetterselo. Ecco perché accanto agli auguri di buon lavoro, formulo quelli per un rapido recupero della fiducia e della serenità necessarie per affrontare le grandi sfide di sempre. La Provincia, ed in particolare l’assessorato che mi è stato assegnato continueranno a impegnarsi al massimo per l’economia, coinvolgendo pienamente tutte le categorie.”