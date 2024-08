PAT * CALLIANO: «FESTA D’ESTATE, CON LE COOP SOCIALI VILLA MARIA E AMALIA GUARDINI»

17.52 - sabato 24 agosto 2024

Festa d’estate con le coop sociali Villa Maria e Amalia Guardini. Appuntamento ieri con la Festa d’estate organizzata al Parco Europa di Calliano dalle cooperative sociali Villa Maria e Amalia Guardini alla quale hanno partecipato in tanti: soci, volontari, dipendenti e utenti delle due cooperative, ma anche molti cittadini. L’evento si è arricchito quest’anno del festeggiamento per i 30 anni della cooperativa Villa Maria e i 20 anni del Servizio Macramè. Presente l’assessore provinciale alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori, che nel suo saluto ha sottolineato lo spirito della cooperazione sociale che non lascia indietro nessuno.

Per le due cooperative è intervenuto il presidente Guido Ghersini, che ha anche ricordato come Villa Maria e Guardini abbiano recentemente avviato il percorso verso la fusione. Hanno successivamente preso la parola il sindaco di Calliano Lorenzo Conci, che ha sottolineato come Villa Maria e Macramè rappresentino delle eccellenze per la comunità locale; le prime cittadine Giulia Robol di Rovereto – Villa Maria gestisce in città 9 comunità alloggio e due appartamenti per il progetto di abitare accompagnato – e Alessandra Furlini di Volano, dove hanno sede il centro diurno di Villa Maria e Macramè; il vicepresidente della Comunità della Vallagarina Alberto Scerbo e la responsabile del Servizio socio assistenziale della Comunità Carla Comper.

La cooperativa, fondata da un gruppo di 23 dipendenti, è subentrata nel 1994 alla Congregazione delle piccole suore della Sacra Famiglia nella gestione di Villa Maria a Lenzima. Le suore avevano gestito la struttura per l’accoglienza di persone disabili a partire dal 1932. Nel 2012 la sede è stata trasferita a Calliano, mentre la chiusura definitiva di Lenzima risale al 2017.

La festa al parco ha alternato vari momenti: il mercatino, la mostra con le opere dei laboratori artistici di Villa Maria e Guardini, l’animazione musicale curata da Bicio Dj, il momento conviviale per i due compleanni. Sono stati premiati gli utenti storici di Macramè, il servizio di Villa Maria coordinato da Barbara Hueber, che con il supporto di una settantina di volontari organizza negli orari non coperti dai centri diurni attività di socializzazione e svago per 80 persone con disabilità.