PAT * BUS DE VELA: «STRADA RIAPERTA AD UNA CORSIA, DOPO IL CROLLO DI UN BLOCCO DI ROCCIA AL KM 151,9 DELLA GARDESANA OCCIDENTALE»

18.45 - mercoledì 20 agosto 2025

Crollo al Bus de Vela, riapre la Gardesana Occidentale. Al termine dei sopralluoghi effettuati con il supporto del Nucleo droni e del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, il Servizio Geologico della Provincia ha individuato la nicchia di distacco da cui si è originato il crollo di un blocco di roccia che ha interessato la SS45 bis Gardesana Occidentale, al km 151,900 in corrispondenza del Bus de Vela.

Il distacco dal terreno superficiale – e non dalla parete rocciosa come ipotizzato inizialmente – è avvenuto circa 30 metri a monte della strada. Dalle verifiche non sono emerse ulteriori situazioni di pericolo: per questo motivo, in attesa degli interventi di pulizia del versante, il Servizio Gestione strade della Provincia ha disposto la riapertura al traffico della strada, con il restringimento della carreggiata ad una sola corsia. Per consentire il posizionamento dei new jersey, la SS45 bis sarà chiusa nuovamente al traffico per circa un’ora, a partire dalle 20.

