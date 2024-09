PAT * “BOOMER SI NASCE”: «APERTE LE SELEZIONI PER I GIOVANI FRA 14 E 20 ANNI, CHE VOGLIONO DARE VOCE ALLA LORO GENERAZIONE»

16.16 - lunedì 30 settembre 2024

Trentino Film Commission cerca giovani voci per la seconda stagione di “Boomer si nasce”. Aperte le selezioni per i giovani fra 14 e 20 anni che vogliono dare voce alla loro generazione. Dopo il successo della prima stagione del podcast “Boomer si nasce”, che ci accompagna nella vita online e offline dei ragazzi di oggi, e che ha coinvolto attivamente giovani da tutto il territorio provinciale, Trentino Film Commission apre le selezioni per la seconda stagione alla ricerca di nuove voci.

Il progetto è realizzato nell’ambito di Educa Immagine+, progetto di educazione ai linguaggi del cinema e dei media rivolto alle scuole e ai giovani del territorio. La nuova stagione di “Boomer si nasce” parte con l’obiettivo di approfondire uno degli ambiti toccati dalla prima stagione, quello delle relazioni di amicizia e di amore nella nuova generazione, lasciando sempre a loro la parola e la possibilità di offrire il proprio punto di vista.​

Le puntate saranno arricchite anche dall’intervento di esperti capaci di contestualizzare e interpretare il racconto dei ragazzi e delle ragazze.

Che si tratti di amicizie, relazioni amorose, rapporti familiari, Trentino Film Commission vuole approfondire come la Generazione Z vive e percepisce queste dinamiche durante l’era del digitale e dei social media. Come è cambiato oggi il modo in cui i giovani si incontrano, si conoscono, si relazionano? Quanto la loro vita sociale è di fatto “social”?

È infatti sempre più ampio il divario tra la generazione dei giovanissimi e quella dei Boomer, lontani non solo per età, ma anche per attitudini e stili di vita e che spesso faticano a stare al passo coi tempi. L’iniziativa è realizzata, e finanziata, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC – Ministero della cultura-Direzione Cinema e MIM – Ministero dell’Istruzione.

A chi è rivolto

Ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 20 anni.

Ragazzi e ragazze con voglia di raccontare e far capire il loro mondo ai Boomer.

Non è necessaria esperienza nel podcasting: ciò che conta è la passione e il desiderio di condividere il proprio punto di vista.

Come partecipare

Inviare un messaggio WhatsApp al numero 338 4910961 o una e-mail a filmcommission@trentinosviluppo.it entro il 21 ottobre 2024.

Luogo

sede di Trentino Film Commission in via Zanella 10/2 a Trento.

sede di Trentino Sviluppo in via Fortunato Zeni 8 a Rovereto.

Le puntate del podcast verranno veicolate su piattaforme streaming di podcast e sul sito ufficiale di Educa Immagine .

Ascolta la prima stagione sulle principali piattaforme: Spreaker, Apple Podcasts, Spotify e sul sito www.educaimmagine.it

Per informazioni

www.trentinofilmcommission.it