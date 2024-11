PAT * BONIFICA MAZA: «AGENZIA PER LA DEPURAZIONE, NUOVE ASSEGNAZIONI PER 31 MILIONI»

17.50 - venerdì 15 novembre 2024

Agenzia per la depurazione, nuove assegnazioni per 31 milioni.Bonifica della Maza e investimenti sui depuratori, con la nuova delibera approvata dalla Giunta si dà attuazione al piano per le opere ambientali.

Entra nella fase operativa il piano per le opere ambientali della Provincia autonoma di Trento definito dalla Giunta nel recente aggiornamento del Documento di programmazione-DOPI in materia. Su proposta dell’assessore all’ambiente Giulia Zanotelli, l’esecutivo ha adottato oggi una delibera con quale si dà attuazione ad alcune parti del programma, che complessivamente destina risorse per 248.158.022,41 euro e riguarda tutte le attività di competenza dell’Agenzia provinciale per la depurazione.

In particolare, con il provvedimento si approvano le variazioni apportate al bilancio di Adep a seguito delle integrazioni di risorse. Tra le nuove assegnazioni i 18 milioni di euro per la bonifica delle discariche, dei quali 10 milioni per l’integrazione della bonifica della Maza di Arco. Ci sono poi 11 milioni per la realizzazione di opere relative alla depurazione delle acque, ad esempio la realizzazione della stazione di sollevamento di Mattarello a servizio del depuratore Trento 3 e l’integrazione di alcuni lavori in corso (ovvero i depuratori di Cloz, Rumo e Arco). A questi stanziamenti si affiancano 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione e collettori fognari.

“La delibera adottata oggi – così Zanotelli – permette di dare corso alle previsioni del piano per le opere ambientali, confermando alcuni interventi avviati e dando attuazione ad altri. Si va dagli investimenti sugli impianti di depurazione alle bonifiche, a partire dall’integrazione delle risorse per la riqualificazione della Maza ad Arco funzionale a preparare le aree della nuova viabilità di collegamento della Loppio-Busa. Confermiamo quindi una pianificazione che comprende tutti gli interventi di politica ambientale nel territorio trentino, che comprendono il miglioramento dei sistemi di trattamento e della qualità delle acque, accanto ad una gestione sempre più efficiente dei rifiuti, con l’obiettivo di garantire il benessere della comunità”.

Qui i dettagli del Documento di programmazione degli interventi (DOPI) per la XVII Legislatura in materia di opere ambientali approvato nelle scorse settimane.