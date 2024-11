PAT * BASSA VALSUGANA: «OSPEDALETTO E CARZANO, DUE MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ»

17.08 - venerdì 8 novembre 2024

Bassa Valsugana, quasi due milioni di euro per la messa in sicurezza della viabilità. La sistemazione della provinciale nel centro di Ospedaletto e il nuovo marciapiede a Carzano.

Interessano i territori di Ospedaletto e Carzano in Bassa Valsugana i due nuovi interventi inclusi nell’aggiornamento della programmazione provinciale in materia di infrastrutture stradali e ciclabili, approvata ieri dalla Giunta su proposta del presidente Maurizio Fugatti. Si tratta in particolare della sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale 60 (in sigla opera S-1090), per il Comune di Ospedaletto, finanziata con 1,5 milioni, della realizzazione del marciapiere sulla SP31 del Manghen (opera S-1076), per il Comune di Carzano, a cui sono destinati 300.000 euro.

“Sono due opere rilevanti per le rispettive comunità e con le amministrazioni comunali” spiega il presidente Fugatti, che conferma “l’attenzione della Giunta provinciale per rispondere alle priorità evidenziate dai territori, che mettono ai primi posti la qualità e sicurezza dei collegamenti, a beneficio di tutti gli utenti, incluso i pedoni, e della rete infrastrutturale”.

La prima opera citata ha il doppio obiettivo di allargare la sede stradale e di mettere in sicurezza la provinciale 60 nel tratto che all’interno del centro abitato di Ospedaletto. Un intervento che si colloca quindi nell’ambito degli investimenti ritenuti prioritari dall’amministrazione comunale per rendere più sicuro il centro dell’abitato migliorando al contempo l’arredo urbano.

“Siamo soddisfatti – così il sindaco di Ospedaletto Edy Licciardiello – per l’attenzione dell’Amministrazione provinciale per questo intervento, atteso da anni, che riguarda un punto dove si sono creati disagi per via della strettoia presente sulla viabilità provinciale. Ci auguriamo venga realizzata nel più breve tempo possibile, è quello che certamente ci chiedono i nostri cittadini”.

Per il Comune di Carzano, l’intervento sulla SP 31 del Manghen consiste nel realizzare il marciapiede lungo la provinciale dalla cappella di S. Maria fino all’incrocio con la SP 111, collegandosi al marciapiede esistente in prossimità dell’incrocio per Telve e Castelnuovo. Anche in questo caso si tratta di un’opera condivisa con il territorio e definita anche a livello tecnico tenendo conto della progettazione preliminare elaborata dal Comune.

“Un’opera molto importante per il nostro territorio – afferma Nicoletta Trentinaglia, sindaco di Carzano – perché permette di mettere in sicurezza per i pedoni la provinciale 31 che è molto trafficata. Si favorisce così l’obiettivo dell’amministrazione comunale di creare un collegamento sicuro a livello pedonale tra i centri di Carzano, Castelnuovo e Scurelle. Un itinerario che i cittadini possono percorrere a piedi passando per il parco fluviale, un’area di grande interesse e molto fruita nelle belle stagioni”.