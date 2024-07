PAT * BASELGA DI PINÉ: «INAUGURATO IL NUOVO ED INCLUSIVO PARCO DI SAN MAURO, DOTATO DI GIOCHI PER BAMBINI E VIALETTI»

07.44 - sabato 13 luglio 2024

Il nuovo e inclusivo parco di San Mauro a Baselga di Piné.Inaugurato ieri il nuovo spazio verde alla presenza dell’assessore Spinelli. È stato inaugurato ieri il nuovo parco in località San Mauro nel Comune di Baselga di Piné, dotato di giochi per bambini, vialetti, parcheggi e attrezzature che tengono conto anche delle esigenze di anziani, giovani e persone con disabilità.

A tenere a battesimo l’area verde del paese il sindaco Alessandro Santuari, il Dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale Maurizio Mezzanotte e l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli: “Un giorno importante – ha spiegato l’assessore – perché oggi consegnamo alla comunità di San Mauro uno spazio aggregativo importantissimo come è un parco giochi. Uno spazio dove ci si può passare il proprio tempo libero, ci si può divertire, si possono stringere relazioni”.

“Questo parco infatti – ha proseguito l’assessore Spinelli – è stato progettato dai tecnici del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale – SOVA della Provincia e realizzato grazie all’impegno dei lavoratori del Progettone in collaborazione con il Comune di Baselga di Pinè, nell’ottica dell’inclusività e dell’aggregazione per la piccola frazione di San Mauro, per venire incontro alle esigenze di tutti in modo che anche chi è anziano o ha una mobilità ridotta può godere della bellezza di quest’area. Complimenti ancora all’amministrazione comunale, al SOVA e ai lavoratori del Progettone”.

Il primo cittadino di Baselga di Piné Alessandro Santuari ha ricordato quanto quest’opera fosse attesa dai residenti: “Ringrazio l’assessore Spinelli- ha dichiarato il primo cittadino – l’Asuc di San Mauro per il contributo che ha dato per l’acquisto dei giochi, e mando un ringraziamento particolare al servizio valorizzazione ambientale e alla Provincia per l’importante lavoro svolto che ha permesso di dare alla frazione di San Mauro un parco giochi che attendeva da 40 anni e che è già un punto di ritrovo per l’intera comunità e non solo”.

Maurizio Mezzanotte, dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e per la valorizzazione ambientale, è entrato nel vivo dell’intervento ricordando che il progetto nasce da una specifica richiesta dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di creare uno spazio verde nell’abitato di San Mauro con funzioni di aggregazione e ritrovo, predisponendo l’area anche per l’illuminazione serale.

Il parco di San Mauro sorge su una sorta di anfiteatro naturale, ha un accesso completamente sbarrierato e un’area perfettamente pianeggiante per non ostacolare il movimento di deambulatori e carrozzine. Anche la pavimentazione del parcheggio a suo servizio è stata realizzata con materiale appropriato per non ostacolare il movimento delle sedie a rotelle. La rampa di accesso e il viale che corre nel parco sono, invece, in cubetti di porfido così come sono del medesimo materiale la scala di accesso e le nuove murature. A questo si aggiungono giochi appositamente pensati per bambini diversamente abili, pavimentazioni colorate antitrauma, tavoli e panche che permettono di ospitare carrozzine e angoli dedicati ai giochi dei più piccoli ma anche al relax di adulti e anziani. Tutto il parco, infine, è delimitato da un parapetto in legno con inserti colorati ed è stato predisposto l’impianto per la futura illuminazione. Tutta l’area è stata dotata dei sottoservizi per l’approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei reflui e l’allacciamento alla rete elettrica.

Il progetto è stato elaborato dai tecnici provinciali del SOVA ed anche la direzione lavori è stata dall’ufficio tecnico di SOVA, l’esecuzione è stata eseguita dal personale del Progettone alle dipendenze di una cooperativa locale. Importante è stato il contributo dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione l’acquisto di vari giochi, fornitura e posa in opera degli stessi e della pavimentazione antitrauma.

Progettazione: Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale – geom. Massimo Ioriatti – geometra Walter Campestrin;

Direzione lavori: Servizio Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale – dott. Carlo Pezzato/geom. Massimo Ioriatti;

Inizio/fine lavori: aprile 2022 – maggio 2024;

Cooperativa/ditte esecutrici: Cooperativa Spazio Verde di Trento; Cooperativa Lagorai per noleggio macchine operatrici; Cooperativa Fagitana per piccoli lavori in economia; Edilpavimentazioni per posa asfalti; Europe Stone per posa porfidi;

Importo lavori: € 112.000 per acquisto di beni e servizi più la manodopera del Progettone di 3 operai per due stagioni lavorative;

Contributo del Comune: fornitura e posa in opera dei giochi e della pavimentazione antitrauma.