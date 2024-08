PAT * BASE TUONO: GEROSA, «NEGLI SPAZI ESPOSITIVI SI POSSONO TROVARE UN CACCIA BOMBARDIERE “F-104S“ E LA MOSTRA “SCATTI DAL COCKPIT”»

07.31 - mercoledì 7 agosto 2024

Nuovo allestimento a Base Tuono.Inaugurato ufficialmente ieri mattina l’allestimento del nuovo hangar alla presenza della vicepresidente Gerosa

Si allarga l’offerta culturale di Base Tuono, a Folgaria. Ieri mattina la vicepresidente Francesca Gerosa ha inaugurato il nuovo hangar e il relativo allestimento nel piazzale ovest del sito museale. Negli spazi espositivi si possono trovare un caccia bombardiere F-104S, la mostre “Scatti dal Cockpit” del fotografo aeronautico Luigino Caliaro, e la mostra “Il mondo bipolare” curata dall’associazione filatelica trentina e dedicata ai francobolli emessi nel mondo durante la guerra fredda. La vicepresidente, accompagnata dal direttore responsabile Maurizio Struffi, dal sindaco di Folgaria Michael Rech, dall’assessora alla cultura Stefania Schir e dal presidente della Comunità di Valle Isacco Corradi, ne ha approfittato per visitare tutti gli spazi di Base Tuono.

“Credo fermamente – ha affermato la vicepresidente Gerosa – nell’importanza di preservare e valorizzare luoghi come Base Tuono. Non solo per il loro valore storico, ma anche per il potenziale educativo che offrono alle nuove generazioni. Ogni anno sono circa duemila gli studenti che visitano base tuono ed è fondamentale che i giovani possano apprendere e riflettere su questi aspetti della nostra storia, per costruire un futuro di pace e consapevolezza, e questo può accadere solo attraverso la conoscenza della storia e la cultura”.