PAT * BANDO PRIMA CASA: MARCHIORI, «33 DOMANDE NELLA PRIMA GIORNATA, DATI INCORAGGIANTI»

18.34 - mercoledì 6 novembre 2024

Bando prima casa, 33 domande nella prima giornata.Marchiori: “Dati incoraggianti che ci auguriamo siano di buon auspicio per la buona riuscita dell’iniziativa”.

Sono 33 le domande presentate nella prima giornata di apertura del bando provinciale per l’acquisto della prima casa da recuperare. “Cogliamo questo primo dato con soddisfazione – le parole dell’assessore provinciale alle politiche per la casa Simone Marchiori -. Sono numeri incoraggianti, che ci auguriamo siano di buon auspicio per la buona riuscita di una misura con la quale speriamo andare incontro alle esigenze delle persone e delle famiglie che intendono costruire il proprio progetto di vita in Trentino”.

Il bando , lo ricordiamo, intende sostenere con un contributo economico giovani under 40, coppie under 40 e famiglie numerose nell’acquisto di un alloggio da risanare sul territorio provinciale.

Nello specifico, la misura prevede un sostegno economico da parte della Provincia autonoma di Trento pari a:

euro 20.000,00 in caso di acquisto da parte di un/una giovane under 40;

euro 25.000,00 in caso di acquisto da parte di una giovane coppia (entrambi i componenti under 40);

euro 30.000,00 in caso di acquisto da parte di uno o entrambi i genitori della famiglia numerosa, composta da tre o più figli a carico.

Il contributo è maggiorato di euro 10.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione sia presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75%

Le domande possono essere presentate a partire da domani, mercoledì 6 novembre 2024, e sino al 31 agosto 2025 tramite l’apposita pagina sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento all’indirizzo https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-acquisto-prima-casa-Bando-2024 .

Il contributo sarà erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento delle risorse.