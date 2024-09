PAT * “AUTUNNO IN PALAFITTA“: «AL PARCO ARCHEO NATURA E AL MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ (15/9 – 27/10)»

07.07 - sabato 14 settembre 2024

Autunno in palafitta.Al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé. Dopo una stagione estiva ricca di eventi, proseguono le attività al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé che dal 15 settembre al 27 ottobre propongono “Autunno in palafitta”, una rassegna di iniziative rivolte al pubblico di ogni età.

Visite guidate, incontri con gli esperti e laboratori animeranno e arricchiranno l’esperienza di visita e consentiranno ai partecipanti di immergersi nella preistoria e conoscere la vita delle comunità che vivevano sulle sponde dell’antico lago Carera nell’età del Bronzo. Le attività sono curate dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e attività culturali provinciale. Si inizia domenica 15 settembre alle ore 14.30 con “Un giorno in palafitta”, una visita guidata partecipata al Parco Archeo Natura. Il museo e il parco sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 fino al 13 ottobre (in ottobre il parco chiude alle 17). Il museo sarà inoltre aperto fino al 27 ottobre nei giorni di sabato e domenica con orario 13-18.

Di particolare suggestione sabato 28 settembre, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, è “Serata in palafitta” che prevede l’apertura serale del Parco Archeo Natura dalle ore 20.30 alle 22.30, in un orario e un’atmosfera insoliti, con ingresso gratuito e con la possibilità di partecipare a una visita guidata condotta da un’esperta. Sempre nell’ambito delle Giornate europee del Patrimonio, domenica 29 settembre, alle ore 14.30, il Museo delle Palafitte propone “La via della creta. Produzioni ceramiche nei villaggi palafitticoli: forme, idee e scambi” un laboratorio per tutti (a partire dai 5 anni) per conoscere e sperimentare la lavorazione dell’argilla in epoca preistorica.

Domenica 6 ottobre, in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo che consente l’ingresso gratuito ai musei la prima domenica del mese, il Museo delle Palafitte e il Parco Archeo Natura saranno visitabili con ingresso libero. Domenica 13 ottobre il Museo delle Palafitte aderisce a F@mu – Giornata delle famiglie al Museo e propone “ 100% latte”, un laboratorio per conoscere la produzione di latticini nei villaggi palafitticoli di Fiavé-Carera.

“Autunno in palafitta” si conclude domenica 27 ottobre alle ore 14.30 al Museo delle Palafitte con il laboratorio “Dalle piante nascono i colori”, un’attività per famiglie alla scoperta delle piante tintorie attestate nell’antichità e dei colori naturali estratti e utilizzati per tingere.

Per tutte le iniziative informazioni e prenotazioni presso il Museo delle Palafitte tel. 0465 735019 – 3346807276 e il Parco Archeo Natura tel. 3311739336 oppure sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia