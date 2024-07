PAT * ASSESTAMENTO: GEROSA,«SPORT CENTRALE PER IL TRENTINO, ECCO LA RISPOSTA AGLI IMPEGNI ASSUNTI»

10.19 - mercoledì 31 luglio 2024

Assestamento, incrementate le risorse per le associazioni sportive e il tesseramento dei giovani.La vicepresidente Gerosa: “Sport centrale per il Trentino, ecco la risposta agli impegni assunti”. Nella manovra anche 10 milioni per le infrastrutture.

Lo sport e tutto ciò che esprime – dai valori alle buone pratiche, dall’aggregazione al profondo radicamento sul territorio e tra i giovani – rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo e il benessere della comunità trentina. Proprio per questo nella manovra di assestamento di bilancio della Provincia proposta dalla Giunta provinciale e recentemente approvata dal Consiglio viene dedicata particolare attenzione al capitolo sport in tutte le sue declinazioni. Fornendo altresì una risposta agli impegni assunti nei confronti del mondo dell’associazionismo sportivo, come sottolineato dalla vicepresidente della Provincia e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa: “Con l’approvazione dell’assestamento da parte del Consiglio si è completato quanto già fatto presente alle associazioni sportive e cioè che in corso d’anno avremmo fatto di tutto per ripristinare le risorse del 2023. L’anno si era infatti aperto con un bilancio ‘tecnico’, che andava completato con i necessari stanziamenti. Così è stato fatto, grazie anche alla sensibilità della Giunta dimostrata verso la mia proposta di implementazione delle risorse. In questo modo diamo risposte concrete a tutti coloro che rendono forte e vivo un movimento che costituisce un punto di riferimento per la comunità e in particolare per le nuove generazioni”.

Nel dettaglio delle decisioni di bilancio, aumentano dunque le risorse a favore dello sport e delle associazioni sportive, in relazione alle attività ordinarie come le manifestazioni sportive, la promozione dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e per le persone disabili, il sostegno di atleti e squadre di professionisti e l’attività in generale per il 2024 che raggiungono la quota di 6 milioni di euro, in coerenza con l’impegno assunto per ricostituire le risorse di questo importante capitolo. A questo si aggiungono anche i 150 mila euro per le borse di studio per gli atleti che si distinguono nello sport e nell’attività agonistica.

Inoltre, grazie anche ad un ordine del giorno approvato sempre in sede di approvazione della manovra di assestamento, tali risorse sono state opportunamente integrate con l’importo di 750.000 euro, per arrivare a corrispondere, anche per il 2024, la quota di 50 euro invece che 25 euro per ciascun tesserato di minore età, in sinergia con le finalità di promozione dello sport giovanile.

Con questi interventi, in sintesi, direttamente rivolti all’attività sportiva agonistica e non agonistica nel 2024 la disponibilità risulta pari a 6,9 milioni a cui si aggiungono gli 894 mila euro volti a favorire le sponsorizzazioni da parte del mondo produttivo verso l’associazionismo sportivo.

Sono state inoltre stanziate le risorse per gli investimenti sulle infrastrutture sportive per 10 milioni di euro. Un ambito che ha visto tra l’altro anche l’avvio di ulteriori interventi di riqualificazione e ammodernamento come quelli già partiti a Trento per lo stadio Briamasco (finanziati con un milione e mezzo di euro) e le opere di ammodernamento del PalaTrento (oggi T quotidiano Arena), dove giocano nei rispettivi campionati di serie A le due squadre cittadine di pallavolo e basket, nonché la nuova piscina olimpionica sempre nell’area sportiva Ghiaie.

Attenzione particolare viene rivolta anche agli eventi dei territori che ospiteranno le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Sono infatti previste le risorse per poter dar seguito agli eventi sportivi dello sci di fondo e del salto, con particolare riguardo ai test event che riguarderanno anche le discipline paralimpiche che si svolgeranno in Trentino tra due anni.

