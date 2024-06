PAT * ASSEGNO UNICO PROVINCIALE: «APERTE LE DOMANDE, RIGUARDANO IL PERIODO PRIMO LUGLIO 2024 – 30 GIUGNO 2025»

16.34 - martedì 4 giugno 2024

Assegno unico provinciale: aperte le domande.Riguardano il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025. Sono aperte le nuove domande per richiedere l’assegno unico provinciale, relative al periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025.

Nei giorni scorsi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca, ha approvato la disciplina di attuazione di questo importante strumento di sostegno. Se le domande sono presentate entro il 30 settembre, la “quota A” dell’Assegno, ovvero il sostegno al reddito, decorre a partire dal 1° luglio.

In via temporanea gli importi delle quote dell’assegno unico sono calcolati fino a dicembre 2024; a gennaio 2025 le quote per il secondo semestre verranno definite sulla base degli esiti delle valutazioni riguardanti la revisione degli elementi strutturali dell’assegno unico provinciale.

Le domande vanno presentate presso gli sportelli periferici della Provincia oppure presso uno qualsiasi degli istituti di patronato presenti sul territorio provinciale, che forniranno le informazioni necessarie. L’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa provvederà alla concessione e alla liquidazione degli importi spettanti.