PAT * APRAN – ACCORDO LAVORATORI SANITÀ: TONINA, «GARANTITO L’INCREMENTO TABELLARE A REGIME DAL 2024 DEL 6,33%, PARI A 150 EURO MENSILI LORDI»

13.18 - venerdì 21 giugno 2024

Accordo per i lavoratori della sanità, Tonina: “Bene la parte economica, ora impegnati in quella giuridica”. L’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto di recente in sede APRAN con tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori della Sanità, con il quale si sono gettate le basi per un importante riconoscimento economico a partire dall’anno 2024 sullo stipendio tabellare e sulle voci indennitarie.

“È partendo dalla valorizzazione del personale che lavora in sanità che possiamo garantire un servizio pubblico di qualità, che risponda in maniera pronta ai bisogni: i cittadini devono potersi affidare con fiducia ai nostri professionisti. Ringrazio la delegazione che ha condotto la trattativa e le Organizzazioni sindacali per aver compreso come la Giunta abbia fatto uno sforzo importante, che ha portato a dei risultati positivi. Ora ho dato mandato di lavorare sulla parte giuridica, per un intervento di aggiornamento sull’ordinamento professionale che sconta i tempi di un’obsolescenza normativa. Con l’assestamento 2024 che si aprirà a luglio, inoltre, verranno garantiti pari arretrati sulle voci adeguate a partire dagli anni 2022 e 2023”.

In particolare, con l’accordo è garantito l’incremento tabellare a regime dal 2024 del 6,33% – pari mediamente a circa 150 euro mensili lordi – nonché l’aggiornamento del trattamento accessorio: indennità di specificità infermieristica, indennità per la tutela del malato, autisti ambulanza, pronta disponibilità, indennità per i servizi prestati nei reparti intensivi, sub-intensivi, malattie infettive, geriatria, assistenza domiciliare e Sert, referenti turno Centrali 116-117 e emergenza 118, Assistenti sociali, richiami in servizio. Il contratto riguarda il personale infermieristico, tecnico, socio sanitario, amministrativo, e operativo.