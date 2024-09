PAT * ANNO SCOLASTICO 2024/2025: «LUNEDÌ 9 SETTEMBRE RIAPRE LA SCUOLA PER 67.871 STUDENTI TRENTINI»

16.58 - sabato 7 settembre 2024

I numeri dell’anno scolastico 2024/2025. Lunedì 9 settembre riapre la scuola per i 67.871 studenti trentini. Ricomincia la scuola per quasi 70.000 studenti trentini delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. A fronte di un lieve calo della popolazione studentesca, che passa dai 68.407 iscritti dello scorso anno ai 67.871 iscritti dell’anno che sta per iniziare nelle scuole statali e provinciali le classi sono 3.228 con 6.682 cattedre.

Nel dettaglio, dei 67.871 studenti iscritti, 23.907 frequenteranno la scuola primaria, 16.302 la scuola secondaria di primo grado, 21.760 la scuola secondaria di secondo grado e 5.902 l’istruzione e formazione professionale.

I dati complessivi del nuovo anno scolastico evidenziano un leggero calo della popolazione scolastica (-0,78%) così suddiviso: -2,94%% nella Scuola primaria, -1,45% nella Secondaria di primo grado, con il segno più la secondaria di secondo grado +0,29% e la formazione professionale +6,57%.

Le scelte degli studenti confermano una tenuta delle iscrizioni ai licei (46%), seguiti dai percorsi tecnici (31%), dalla formazione professionale (21%) e dagli istituti professionali (2%).

Cala lievemente la popolazione straniera che passa da 8.472 a 8.446 unità (-0,31%). Il calo degli stranieri è più evidente nella scuola primaria con un -3,51%.

Gli studenti con bisogni educativi speciali certificati sono 2.896, di cui 1.882 alla scuola primaria e secondaria di primo grado, 443 alla secondaria di secondo grado e 571 all’istruzione e formazione professionale.

I docenti di ruolo delle scuole statali e provinciali sono 6.432, rispettivamente 2.679 alla primaria, 1.563 alla secondaria di primo grado, 2.058 alla secondaria di secondo grado, 132 alla formazione professionale.

Per l’inaugurazione del nuovo anno, sono quattro le visite programmate dalla vicepresidente Francesca Gerosa: la prima all’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme (ore 8.30), quindi presso il Liceo linguistico “Sophie Scholl” di Trento (ore 9.45); a seguire l’Istituto Comprensivo Trento 3 (ore 10.30) e l’inaugurazione della scuola di Isera.

La vicepresidente questo pomeriggio parteciperà anche all’inaugurazione del nuovo Centro Scolastico di Roncone (ore 16).

Tornando a lunedì 9 settembre, il presidente Maurizio Fugatti parteciperà invece all’inaugurazione della nuova scuola primaria di Dimaro Folgarida (ore 9.30) mentre l’assessore Mario Tonina porterà un saluto di apertura dell’anno scolastico nella scuola delle professioni ambito socio sanitario all’Istituto don Milani a Rovereto (ore 9) per poi proseguire all’istituto Opera Armida Barelli sempre a Rovereto. Completano l’agenda l’assessore Simone Marchiori che sarà presente all’avvio delle lezioni a Zurlo e Ragoli, mentre il collega Mattia Gottardi sarà a Tione.