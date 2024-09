PAT * ANNIVERSARIO GRUPPO FILZI: SPINELLI AGLI ALPINI DI ROVERETO, «95 ANNI NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ»

17.01 - domenica 8 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Celebrato stamane l’anniversario del Gruppo F. Filzi. L’assessore Spinelli agli Alpini di Rovereto: “95 anni nel segno della solidarietà”.

“Oggi celebriamo un anniversario importante: 95 anni nel segno della solidarietà. Desidero quindi rivolgere agli Alpini un particolare ringraziamento da parte della Provincia autonoma di Trento per i valori che li contraddistinguono e per l’impegno del Gruppo di Rovereto nel mantenere vivo lo spirito di generosità. Un motivo di orgoglio ulteriore, oggi, è la presenza di nuove leve fra i Nu.Vol.A., che raccolgono la partecipazione di giovani e in particolare giovani donne.

Un importante messaggio per le nuove generazioni; una promozione della cultura della solidarietà e dell’impegno che prosegue in una cittadina, Rovereto, evocativa di un messaggio di pace per tutti i popoli, recuperando valori che arrivano dai difficili tempi della Guerra.” Così l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli, intervenuto stamane alle celebrazioni per il 95° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini F. Filzi di Rovereto.

Il programma ha visto fra l’altro la messa nella Chiesa di Santa Caterina con la cornice musicale del “Gruppo No Alpitour”, preceduta dalla deposizione di una corona al Monumento all’Alpino in via Dante e dalla sfilata degli Alpini accompagnata dalla Fanfara di Lizzana. Proprio la Fanfara ha allietato anche il momento conviviale allestito nell’Oratorio Santa Caterina dai Nu.Vol.A. di Rovereto, che possono contare quindi su un significativo ricambio generazionale.

Oggi a Rovereto hanno preso parte alle celebrazioni, fra gli altri, la sindaca Giulia Robol, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, l’onorevole Sara Ferrari, il presidente della Sezione ANA di Trento Paolo Frizzi, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, dell’associazionismo e del volontariato.