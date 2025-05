PAT * ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI * «IL PRESIDENTE FUGATTI A BIELLA, PER L’ADUNATA DELLE PENNE NERE»

18.56 - sabato 10 maggio 2025

Il presidente Fugatti è a Biella per l’Adunata nazionale degli Alpini. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è arrivato a Biella in occasione della 95ª Adunata nazionale degli Alpini. Un appuntamento che richiama ogni anno migliaia di penne nere da tutta Italia, tra cui numerosi trentini.

“Essere qui – ha affermato Fugatti – significa rendere omaggio a una realtà che è parte integrante della nostra comunità. Gli alpini trentini sono un punto di riferimento insostituibile per il volontariato, la protezione civile, la memoria storica e la coesione sociale. La loro presenza è segno concreto di un Trentino che non dimentica le proprie radici e guarda con orgoglio al futuro e testimonia il forte legame tra le istituzioni trentine e l’Associazione Nazionale Alpini, che in Trentino vanta una delle sezioni più numerose e attive”.

Gli alpini trentini sotto la targa di via Trento, che ricorda l’intervento dei volontari. Domenica Fugatti parteciperà alla sfilata accanto alla Sezione ANA di Trento, rendendo omaggio allo spirito di servizio, alla solidarietà e ai valori che da sempre caratterizzano gli alpini.