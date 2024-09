PAT * ALLUVIONE MODIGLIANA: «PROTEZIONE CIVILE IN AZIONE CON IDROVORE E RUSPE, INTERVENTI NELLE ABITAZIONI E OPERAZIONI DI PULIZIA SULLA VIABILITÀ»

12.00 - giovedì 19 settembre 2024

Alluvione Modigliana, Protezione civile in azione con idrovore e ruspe. Interventi nelle abitazioni e operazioni di pulizia sulla viabilità. Sono entrati in azione con idrovore e mezzi per la gestione delle frane come pale meccaniche ed escavatori, gli operatori della Protezione civile del Trentino che nella serata di ieri hanno raggiunto l’Emilia Romagna per un intervento preventivo, prima che l’alluvione investisse la regione. I 24 operatori trentini – coordinati dal dirigente del Servizio prevenzione rischi e Cue Bruno Bevilacqua – stanno gestendo la situazione a Modigliana (provincia di Forlì-Cesena), piccolo comune dell’Appennino forlivese già colpito da numerosi smottamenti nel maggio 2023, quando l’alluvione dei fiumi colpì la Romagna.

La sala operativa è stata allestita in municipio: il Trentino è rappresentato da vigili del fuoco volontari dei Distretti Alto Garda e Giudicarie con l’ispettore Lorenzo Righi che coordina gli interventi a cura dei Corpi di Arco, Tiarno di Sopra, Tione di Trento, Giustino e Storo; vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento; il Servizio prevenzione rischi e Cue. Un rappresentante del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento si trova invece a Bologna per il coordinamento delle Regioni impegnate sul campo a supporto dell’Emilia Romagna.