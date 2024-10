PAT * ALLIEVI VVF / TRENTINO – CONCORSO INTERNAZIONALE CTIF: FUGATTI, «L’EVENTO IN VALSUGANA, HA DATO LUSTRO ALLA COMUNITÀ»

08.55 - domenica 27 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Concorso Internazionale CTIF per allievi Vigili del fuoco, il ringraziamento a chi ha collaborato. Lo scorso mese di luglio Borgo Valsugana ha ospitato la ventiquattresima edizione del Concorso Internazionale CTIF per allievi Vigili del fuoco. Si è trattato di un evento che ha richiamato in Valsugana 768 tra ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 16 anni, divisi in 70 squadre e provenienti da ben 22 nazioni, per sfidarsi in alcune selettive prove atletiche e di abilità legate all’attività dei Vigili del Fuoco.

Un appuntamento agonistico ma che ha anche permesso ai partecipanti di confrontarsi con i loro coetanei con cui condividono l’impegno di allievi Vigili del Fuoco. Ieri sera a Spera (Castel Ivano), presso il “Parco Urbano”, si è tenuta una serata conviviale, organizzata dal Comitato organizzatore del Concorso, per ripercorrere i momenti salienti dell’evento e consegnare gli attestati di partecipazione agli allievi che hanno gareggiato e ad una rappresentativa delle realtà associative che hanno collaborato all’organizzazione e gestione dell’evento di luglio.

Ha partecipato alla serata di Spera anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “Un evento – ha sottolineato Fugatti riferendosi al concorso internazionale – che si è rivelato complesso ma che come abbiamo potuto vedere è perfettamente riuscito ed ha dato lustro alla comunità della Valsugana, al Trentino e al mondo del volontariato. Sono giustificati quindi soddisfazione e orgoglio per quanto fatto. A chi ha lavorato dico grazie a nome della comunità per aver dato prova della capacità organizzativa del Trentino”.

Sul palco sono stati chiamati a ritirare gli attestati tra gli altri i Nu.Vol.A., gli Alpini, la Cassa rurale Valsugana e Tesino, la Croce Rossa e il Servizio trasporto Infermi del Tesino, la Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari, i curatori della mostra storica, l’associazione “Palio dela Brenta”, gli ideatori e i realizzatori della fiaccola, chi ha curato la contabilità, il personale dell’Ufficio gare, i Distretti dei Vigili del Fuoco volontari che hanno fornito un supporto, l’Associazione Nazionale Carabinieri e tante altre persone impiegate nei diversi ambiti della manifestazione che si è svolta nel luglio scorso.

In apertura, ieri sera, è intervenuto il sindaco Alberto Vesco che ha parlato del Concorso come di un’occasione per far apprezzare il territorio; ha evidenziato inoltre il valore del volontariato per la comunità. All’evento conviviale a Spera hanno partecipato anche l’assessore provinciale Giulia Zanotelli, la consigliera provinciale Stefania Segnana, il presidente della Comunità Valsugana e Tesino Enrico Galvan, il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher. Enrico Galvan è intervenuto ringraziando gli organizzatori per il lavoro fatto per un evento, il Concorso internazionale, che sarà ricordato per molto tempo.

L’organizzazione del Concorso internazionale CTIF di luglio è stata curata da un comitato organizzatore guidato da Emanuele Conci, ispettore dell’Unione distrettuale Valsugana e Tesino. E’ stato un lavoro complesso perché accanto alle prove per i giovani in gara si è trattato di organizzare anche un calendario di attività collaterali, come le escursioni, per far apprezzare ai partecipanti la permanenza a Borgo Valsugana, facendo scoprire loro le bellezze del territorio. Il Comitato organizzatore si è avvalso della collaborazione di circa 1300 persone che si sono alternate durante la settimana in cui si è svolto il Concorso Internazionale CTIF.