PAT * “AGRICOLTURA – UNA FANTASTICA AVVENTURA”: «PROGETTO EDUCATIVO RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE, APERTE LE ISCRIZIONI»

10.30 - mercoledì 9 ottobre 2024

“Agricoltura, una fantastica avventura” è alla terza edizione.Iscrizioni aperte per il progetto rivolto alle scuole primarie trentine. Sono aperte le iscrizioni per “Agricoltura, una fantastica avventura”, progetto educativo rivolto alle scuole primarie del Trentino e arrivato alla terza edizione. Un percorso di successo visto che nelle due precedenti edizioni sono stati coinvolti complessivamente 1.600 alunne e alunni e 81 insegnanti di 32 Istituti Comprensivi su tutto il territorio provinciale e ha ottenuto riscontri positivi da parte degli insegnanti coinvolti.

L’iniziativa, avviata nel 2022 da una collaborazione fra gli Assessorati provinciali all’agricoltura e all’istruzione, con il supporto di Trentino Marketing, punta a far conoscere ai bambini gli aspetti costitutivi del lavoro agricolo: “Si tratta di un’opportunità importante per i più giovani di entrare in contatto con il mondo agricolo, di scoprire il legame profondo che unisce agricoltura e territorio e il ruolo fondamentale che l’agricoltura riveste per il futuro del Trentino. E’ poi un modo di conoscere da vicino le realtà produttive trentine e di toccare con mano i prodotti tipici della tradizione agricola, le nostre eccellenze, contribuendo a far crescere una consapevolezza importante sul valore dei prodotti locali fin dall’infanzia. Il progetto offre infine un percorso educativo innovativo, che unisce teoria e pratica, permettendo ai bambini di imparare in aula con metodi interattivi e di vivere direttamente l’esperienza sul campo, a contatto con agricoltori e allevatori. L’entusiasmo degli insegnanti e il coinvolgimento delle numerose aziende agricole del territorio testimoniano l’importanza e la qualità di questo percorso, che stimola curiosità, meraviglia e riflessione tra i piccoli partecipanti”, questo il commento dell’assessore provinciale all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali, Giulia Zanotelli.

Il percorso educativo si articola in una prima fase in aula, dove vengono utilizzate metodologie interattive e laboratoriali: esperti della Fondazione Edmund Mach svolgono attività interdisciplinari che coinvolgono le scienze, la geografia, il paesaggio e l’educazione alla cittadinanza. Segue una seconda fase più esperienziale in azienda agricola, dove i bambini e le bambine approfondiscono e toccano con mano il lavoro di agricoltori o allevatori. Sono infatti numerose le aziende agricole coinvolte: oltre a quella della Fondazione Mach, che ospita le classi del territorio della Piana Rotaliana e dei comuni limitrofi, partecipano anche altre realtà del mondo agricolo con precedente esperienza in progetti didattici, distribuite su tutto il territorio provinciale.

Tra la fase di aula e quella in azienda agricola, la classe riceve una lettera dell’agricoltore che si presenta e stimola i bambini e le bambine ad approfondire la conoscenza del mondo agricolo, stimolando la loro curiosità e incoraggiando il senso di meraviglia nel cogliere le trasformazioni che avvengono nelle realtà del mondo rurale.

Il progetto mette, inoltre, a disposizione un quaderno operativo edito dalla casa editrice Erickson e redatto con il supporto di Trentino Marketing, che stimola bambini e bambine a riflettere tramite il gioco; uno strumento utile anche agli insegnanti che, anche a progetto concluso, hanno potuto continuare ad approfondire ulteriormente alcuni argomenti dando così continuità durante l’anno scolastico.

Info

Nel portale provinciale dell’educazione ambientale e alla sostenibilità, curato da APPA – l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, gli insegnanti possono conoscere i dettagli della proposta e compilare il modulo online per iscriversi a questo link

Le iscrizioni sono aperte solo a classi che non hanno aderito alle passate edizioni, saranno accolte in ordine cronologico fino a un massimo di 60 classi.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare APPA ai numeri 0461/497734-1578 oppure per e-mail: educazioneambientale@provincia.tn.it.