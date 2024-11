PAT * ACQUISTO PRIMA CASA: «BANDO CONTRIBUTO A FAVORE DI GIOVANI – GIOVANI COPPIE E FAMIGLIE NUMEROSE»»

12.56 - martedì 5 novembre 2024

Si aprono domani, mercoledì 6 novembre 2024, i termini per la presentazione della domanda di contributo provinciale per l’acquisto della prima casa da recuperare. La misura, proposta dall’assessore provinciale alle politiche abitative, Simone Marchiori, intende sostenere giovani under 40, coppie under 40 e famiglie numerose nell’acquisto di un alloggio da risanare sul territorio provinciale.

Nello specifico, il bando prevede un sostegno economico da parte della Provincia autonoma di Trento pari a:

euro 20.000,00 in caso di acquisto da parte di un/una giovane under 40;

euro 25.000,00 in caso di acquisto da parte di una giovane coppia (entrambi i componenti under 40);

euro 30.000,00 in caso di acquisto da parte di uno o entrambi i genitori della famiglia numerosa, composta da tre o più figli a carico.

Il contributo è maggiorato di euro 10.000,00 nel caso in cui nel nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione sia presente almeno un soggetto con un grado di invalidità accertata pari o superiore al 75%.

Condizioni generali

La misura mira a sostenere l’acquisto di abitazioni da recuperare ed è rivolto a chi ha stipulato un contratto preliminare di compravendita o ha acquistato la prima casa di abitazione a partire dal 1° luglio 2024 ad un prezzo minimo di 30.000,00 euro.

Per accedere all’agevolazione i richiedenti devono avere la residenza anagrafica sul territorio provinciale da almeno due anni – per le coppie e le famiglie numerose tale requisito può essere posseduto anche da un solo richiedente -, una condizione economico-patrimoniale (ICEF) riferita al nucleo destinatario della prima casa di abitazione non superiore a 0,49 e non devono essere proprietari o comproprietari di altre unità abitative con riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. Non si tiene conto di quest’ultimo requisito per la famiglia numerosa già proprietaria di altra unità abitativa non idonea per dimensioni rispetto alla composizione del nucleo.

Interventi ammessi

È ammesso a contributo l’acquisto di unità immobiliari già individuate catastalmente purché siano sottoposte a interventi di recupero e/o riqualificazione energetica rientranti tra quelli elencati nel Bando oppure, in alternativa, presentino alcune caratteristiche quali la vetustà e le basse prestazioni energetiche o l’assenza prolungata di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Le domande possono essere presentate a partire da domani, mercoledì 6 novembre 2024, e sino al 31 agosto 2025 tramite l’apposita pagina sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento all’indirizzo https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-acquisto-prima-casa-Bando-2024. Il contributo sarà erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento delle risorse.