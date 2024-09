PAT * A SCUOLA CON L’ARCHEOLOGIA: «ALLA SCOPERTA DELLA STORIA ANTICA DEL TRENTINO, LABORATORI E USCITE SUL TERRITORIO»

18.22 - giovedì 5 settembre 2024

A scuola con l’archeologia, alla scoperta della storia antica del Trentino.Laboratori, percorsi di ricerca e uscite sul territorio: le proposte dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici.

Con l’avvio dell’anno scolastico tornano le proposte rivolte al mondo della scuola, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, curate dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento. Si tratta di oltre 60 attività, raccolte nella pubblicazione “A scuola con l’archeologia”, che hanno come filo conduttore l’educazione al patrimonio culturale e archeologico per conoscere le vicende più antiche del Trentino, dalla preistoria all’alto medioevo.

Ai percorsi di ricerca e ai laboratori che si svolgono nei siti della Trento romana – lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, la Villa di Orfeo e l’area archeologica di Palazzo Lodron -, al Museo Retico di Sanzeno, al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé, si aggiungono le uscite alle principali aree archeologiche del territorio da Acqua Fredda al Passo del Redebus, ai Campi Neri di Cles, a Montesei di Serso a Pergine Valsugana e Dos Ciastel a Fai della Paganella. Le prenotazioni si effettuano dal 10 al 26 settembre telefonando al numero 0461 492150 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Il programma è disponibile sul portale www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia oppure può essere richiesto all’Ufficio beni archeologici (tel. 0461 492161, didattica.archeologica@provincia.tn.it.).

Nei laboratori tematici dedicati alle tecnologie in uso nell’antichità i partecipanti vengono coinvolti in attività esperienziali, come ad esempio cimentarsi in prima persona con uno scavo archeologico oppure sperimentare antichi saperi per scoprire come i nostri antenati macinavano i cereali, plasmavano l’argilla, tessevano, si abbigliavano o fondevano i metalli. Altri percorsi cronologici affrontano aspetti e tematiche legati alle comunità paleolitiche, mesolitiche e neolitiche con riferimento ai più importanti siti archeologici del Trentino.

Ulteriori proposte per le scuole secondarie affrontano temi legati al metodo di ricerca storica, all’importanza della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, alle dinamiche storico-culturali che hanno interessato il territorio trentino nell’antichità e all’impatto del patrimonio culturale sulla società. Tematiche che sono riprese nel progetto “Archeosopra – archeosotto” che prevede un’attività di coprogettazione con le classi e gli insegnanti volte alla valorizzazione di alcuni siti particolarmente significativi, avvalendosi di video, fotografie, modellini, manufatti e altre forme espressive per far conoscere il patrimonio archeologico locale.

Oltre alle attività in programma, i Servizi Educativi sono a disposizione degli insegnanti per l’individuazione e la realizzazione di percorsi specifici in base alle esigenze dei singoli istituti scolastici.

A completamento e supporto dell’attività di formazione, nella sezione dedicata al mondo della scuola sul portale Trentino Cultura, alunni, insegnanti e famiglie possono trovare numerosi materiali e contenuti in formato digitale scaricabili liberamente al link: