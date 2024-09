PAT * 50 ANNI ASD PALLAVOLO LIZZANA: SPINELLI, «COMPLIMENTI AI VERTICI DI QUESTO SODALIZIO SPORTIVO, CHE CELEBRA UN GRANDE TRAGUARDO»

08.38 - domenica 15 settembre 2024

L’assessore Spinelli alla celebrazione dei 50 anni dell’ASD Pallavolo Lizzana. L’ASD Pallavolo Lizzana ha festeggiato oggi i suoi 50 anni di attività. A partire dal mattino, in diverse palestre di Rovereto (Don Milani – San Giorgio; Fucine – Borgo Sacco; D. Chiesa – Ipia Rovereto; Guella – Halberr Lizzana) ha organizzato un torneo con 4 categorie (under 12, 13, 14 e 16) e 4 squadre per categoria, che ha coinvolto circa 120 atlete all’inizio della nuova stagione.

Numerose le società coinvolte, provenienti da Trentino e Alto Adige: Asd Bassa Vallagarina, Castel Stenico, C9 Arco-Riva, Laives, Marzola, Teamvolley C8, Volley Team San Giacomo. Nel pomeriggio, presso il campo esterno dell’oratorio S. Floriano di Lizzana si è tenuta la premiazione delle squadre partecipanti con i saluti delle autorità. Tra le autorità erano presenti l’onorevole Vanessa Cattoi e l’assessore comunale Carlo Fait, oltre ai rappresentanti del mondo sportivo. Per la Provincia è intervenuto l’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli.

“Complimenti – ha detto l’assessore Spinelli – ai vertici di questo sodalizio sportivo che celebra un grande traguardo. Cinquanta anni sono un lungo periodo in cui Lizzana ha fatto crescere intere generazioni di giovani atlete. Se oggi il Trentino si può vantare di avere squadre di vertice è perché da tanto tempo esistono realtà come Lizzana che rappresentano un vivaio di capacità, di voglia di fare, di far crescere lo sport sul nostro territorio, di fare squadra e portare risultati. Il mio augurio è di proseguire così e mi complimento con chi ha dato vita a questo sodalizio e lo ha fatto crescere in un territorio che ha creduto e crede in questa realtà”.

Alla premiazione, in cui è stata consegnata alle atlete una medaglia che ricorda il torneo del 50esimo, hanno partecipato anche ex dirigenti ed ex atlete dell’ASD Pallavolo Lizzana, società che lo scorso anno ha tesserato circa 150 sportive.