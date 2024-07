PAT * “3X1”: «FIEROZZO, PREMIATI I PARTECIPANTI AL CONCORSO IN LINGUA MÒCHENA»

08.42 - sabato 27 luglio 2024

Premiati i partecipanti al concorso in lingua mòchena “3×1”.La manifestazione si è svolta ieri nella sala del Municipio di Fierozzo.

Si sono svolte ieri sera a Fierozzo, in Valle dei Mòcheni, le premiazioni del concorso “3X1, tre concorsi per una lingua”. L’obiettivo dei tre concorsi, fin dalla loro istituzione, è quello di coinvolgere i membri della comunità nella produzione di opere di diversa tipologia in lingua mòchena.

Il concorso denominato “Schrift” (= scrittura) è rivolto agli adulti che si cimentano con la redazione di racconti, testimonianze o poesie. Giunto alla sua undicesima edizione, quest’anno ha visto l’assegnazione di due premi exaequo nel riconoscimento denominato “Goldveder” (=piuma d’oro) per la sezione Poesia e un premio denominato “Silberveder” (=piuma d’argento) per la sezione prosa. Tra i temi toccati, il ballo nella tradizione e una favola con protagonista un serpente brontolone.

Un altro concorso, denominato “Schualer ont student”, rivolto a scolari e studenti, ha visto la partecipazione di cinque lavori, tra cui quelli gli alunni della Scuola Primaria di Fierozzo che hanno vivacizzato i testi con disegni e immagini.

Infine, il concorso “Filmer”, è dedicato agli audiovisivi. Il primo premio è stato assegnato al filmato “Schoa’ zeichen jor” (=già dieci anni) dedicato alla figura di Diego Moltrer, già Sindaco e Presidente del Consiglio regionale, a dieci anni dalla morte.

I tre concorsi sono nati e si sono sviluppati nel corso del tempo. Concorsi a livello artistico per sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza della storia, delle risorse e del patrimonio culturale e linguistico della comunità mòchena erano stati promossi dall’Istituto fin dagli anni ʼ90. Dai primi anni Duemila si è voluto strutturare maggiormente questo rapporto con il mondo scolastico e così è nato nel 2003 il concorso rivolto agli studenti che puntava ancora soprattutto a valorizzare gli aspetti storico-culturali della comunità mòchena.

Due anni dopo il concorso è stato esteso anche agli scolari e si è indirizzato a valorizzare sempre più la lingua scritta grazie alla diffusione dello standard di scrittura soprattutto a livello scolastico. Nel frattempo le possibilità tecniche hanno reso possibile la realizzazione di filmati in autoproduzione e così è stato lanciato il concorso “Filmer” con la specifica di un uso preponderante della lingua mòchena nella voce e nei dialoghi. I tempi stavano diventando maturi per un utilizzo più diffuso della scrittura ed ecco venire alla luce il concorso “Schrift” per sostenere e realizzare testi volti a costituire un embrione di letteratura mòchena.

Fin dalla sua nascita, il progetto è stato sostenuto dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.