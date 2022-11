PARTITO TRENTINO AUTONOMISTA LIBERO * COMUNITÀ DI VALLE: « AUMENTO INDENNITÀ, NOI PROPONIAMO LA DECURTAZIONE DEL 30% »

17.05 - domenica 06 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con il presente comunicato Trentino Autonomista Libero vuole ribadire la sua contrarietà all’aumento delle varie indennità inserite nella legge di stabilità regionale dalla giunta Fugatti. Dopo l’aumento degli stipendi ai sindaci questa è un’ulteriore beffa per la nostra comunità.

Ancora una volta la politica attuale si dimostra fallimentare e incapace di pensare ad altri interessi se non ai propri.

In un periodo in cui le famiglie e le aziende sostengono il peso dell’inflazione e dove le prime non arrivano a fine mese e le seconde rischiano di fallire anche a causa del costo di bollette astronomiche, chi decide il futuro della nostra regione pensa a se stesso.

Questo modo di agire allontana sempre di più le persone dalla politica e questo non deve succedere! La politica e quindi il politico, nasce per essere al servizio della comunità e non il contrario; attraverso essa il popolo dovrebbe “governare “ eleggendo i suoi rappresentanti che invece di fare il bene comune stanno pensando solo ai propri sporchi interessi.

Noi auspichiamo un drastico e totale cambiamento di rotta nella direzione di una nuova politica per la nostra comunità e con la comunità perché senza quest’ultima non esisterebbe nemmeno nessun amministratore. Il nostro focus è sul benessere del cittadino e sulla cancellazione di tutti questi privilegi concessi ad un “élite “ non produttiva e che spesso agisce addirittura contro il bene comune.

La nostra proposta è semplice e coerente alla situazione attuale:

-decurtamento delle indennità e degli stipendi dei politici di un 30% che dovrà essere devoluto alla comunità per scopi benefici.

*

Nella foto Luigi Campestrini e Alessandra Pompili