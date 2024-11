PARTITO DEMOCRATICO – RIVA DEL GARDA (TN) * TEATRO: «I RITARDI HANNO COMPORTATO ESUBERO DI SPESA, A CHI VA IMPUTATO?

17.45 - giovedì 7 novembre 2024

Uno, nessuno centomila”. Quante sono le “maschere” che indossano gli Amministratori rivani nell’affrontare “l’affaire. Teatro” di Riva del Garda? C’era un tempo, quello della campagna elettorale 2020, dove chi aveva concepito la Torre scenica alta 25 mt. (leggi Mauro Malfer, Presidente di GTF, società che definì in precedenza quel progetto), probabilmente per imbonirsi il mondo ambientalista, ebbe a dire: “così non va, oggi non ce n’è più la necessità” (del teatro ndr.). E Franco Gatti, candidato della Civica a suo sostegno disse: “Finalmente è chiara l’inutilità della torre scenica”.

Non da meno la Sindaca di Riva del Garda, che dalla campagna elettorale e fino ad oggi ha sempre dichiarato la sua totale contrarietà verso il teatro, arrivando a millantare pareri di esperti peraltro mai resi noti ed a proporre a più riprese diverse soluzioni per l’altezza della torre. C’è stato poi il tempo in cui hanno provato a convincere la città che il teatro “olografico” rappresentava il futuro, ma si sono tirati addosso le critiche di tutto il mondo teatrale, sia provinciale che nazionale. Per arrivare poi in Consiglio comunale, era il 30 gennaio 2023, con un documento che prevedeva la modifica degli accordi precedenti, e che andava a definire la sostituzione del teatro con un Auditorium con “funzioni multimediali”.

Nello stesso documento, discusso alla presenza dell’Assessore Spinelli, si andava pure a rinunciare al Palazzetto dello sport (opera che era già finanziata ed appaltata!), a rinviare a data da destinarsi i lavori già programmati al compendio fieristico. Una “Caporetto” per la città, portata avanti con l’avvallo “giubilante” del voto consiliare di tutta la maggioranza, mentre noi in quel momento, in segno di evidente contrarietà, abbandonammo l’Aula consiliare. E c’è poi il tempo “dell’oggi”, quello che precede la nuova campagna elettorale, tempo foriero di “buone novelle”, di nuove maschere da indossare dagli Amministratori locali.

Oggi il teatro con la sua torre scenica alta 25 metri, dalle parole della Sindaca, diventa “uno spazio di grande valore per tutta la comunità”. E fin qui “tutto bene quel che finisce bene”, accettiamo la “maschera del giorno”, che sia quella di Arlecchino o quella di Brighella lasciamo decidere a voi, quel che è certo è che fino ad oggi abbiamo assistito all’asservimento totale della Città ai voleri della Provincia autonoma di Trento.

Ma d’ora in poi che succede? Di quella famosa permuta che a suo tempo aveva consegnato alla società provinciale il compendio fieristico e che in cambio doveva ottenere, tramite la Società Lido, la proprietà del teatro? Oggi leggiamo che pure il teatro passerà invece nelle disponibilità della Patrimonio del Trentino. E’ indubbio che i ritardi abbiano comportato un esubero di spesa, ma i ritardi a chi vanno imputati?

Al Comune che ha fatto di tutto per ostacolare quel cantiere, con i “capricci” sull’altezza della torre e con il varo di una nuova Variante urbanistica sull’area dove il cantiere era già in corso? O vanno imputati alla Patrimonio del Trentino che non ha portato avanti i lavori fin da subito in base alle previsioni del progetto e dell’appalto aggiudicato? Quello che alla fine conta però è che i valori della permuta alla fine tornino, perché se a suo tempo la società della Provincia ha ottenuto ciò che era stato pattuito, va da sé che alla fine anche la Società che fa capo al Comune, la Lido, dovrà ottenere ciò che gli spetta.

Allora vien da chiedersi che fine farà la Miralago, perché in quella “famigerata” risoluzione, approvata dalla Maggioranza il 30 di gennaio del 2023, era pure previsto il passaggio della proprietà della Miralago da una all’altra delle società. Ma attenzione, se ciò dovesse avvenire deve essere chiaro che la Miralago rimarrebbe comunque di proprietà al 50% della Provincia, tramite la partecipazione che la stessa ha dentro la società Lido.

A ben pensarci le quote del Palafiere cedute a suo tempo dalla società del Comune a quella della Provincia hanno generato ricavi annuali di circa 1,5 milioni di euro, derivanti dal canone di affitto che RFC paga alla Patrimonio del Trentino, mentre “l’acquitrino stagnante” che per 5 anni la città ha dovuto scontare a causa del cantiere immobile gestito sempre dalla Patrimonio, è un elemento che dovrebbe finire a tutti gli effetti a conguaglio dei valori di ridefinizione di quella famosa permuta. E a quel punto non è che la Miralago potrebbe passare di proprietà Comune di Riva del Garda, anziché della Lido?

Partito Democratico – Riva del Garda (Tn)