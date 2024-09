PAROLARI (PD TRENTINO) * ROVERETO – RSA SOLATRIX: «GLI ORARI DI ACCESSO SONO GRAVEMENTE LESIVI DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI»

11.30 - sabato 21 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gli orari di accesso alla RSA della Solatrix di Rovereto sono gravemente lesivi dei diritti degli anziani

Qualche mese fa interrogavo l’Assessore Tonina per chiedere se risultasse vero che in alcune Rsa trentine si adottassero ancora orari per le visite eccessivamente restrittivi rispetto alle esigenze organizzative delle stesse, tali da comprimere in maniera ingiustificata diritti fondamentali dell’anziano e della famiglia.

Rispondeva l’Assessore che sulla base di un monitoraggio effettuato dagli uffici per verificare la situazione relativa all’accesso dei familiari nelle RSA, sarebbe emerso che, nel complesso, vi fosse un’ampia flessibilità di orario. Secondo l’Assessore “gli enti gestori, nel rispetto di quanto previsto nelle Direttive per l’assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario delle RSA, favoriscono, ogni qual volta ciò è possibile, la continuità della relazione e il sostegno affettivo tra i familiari/caregiver e i residenti”.

Bene, non si comprende quindi come mai nella Rsa gestita dal gruppo Spes presso la Solatrix di Rovereto (l’rsa con la retta giornaliera più alta del Trentino) gli orari di accesso forniti dal punto informativo della struttura (9.15-11.30, 15.30-17.30) sembrino più simili a quelli delle patrie galere che non a quelli di una residenza per anziani. Si tratta di ben 4 ore e 15 minuti di libertà giornaliera di movimento (ma poco cambierebbe se le ore invece fossero 5 o 6)!

In una struttura che per l’anziano, nel momento della vita in cui è più fragile, rappresenta la propria casa l’imposizione di fasce orarie di accesso che riducono le occasioni di incontro e di relazione con i propri cari si traduce in limitazione di diritti umani inalienabili, irrinunciabili e inviolabili! Non mi sottraggo dal sostenere che se tale contrazione è ingiustificata assistiamo ad un vero e proprio comportamento maltrattante.

Ricordo ancora che nelle direttive provinciali per l’assistenza sanitaria ed assistenziale nelle Rsa, da ultimo adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2449 dd. 21 dicembre 2023, al punto 9 intitolato RUOLO DEI FAMILIARI NELLE RSA dispongono, infine, che “…le Rsa sono tenute a sviluppare e dare evidenza di buone pratiche concretamente pianificate e attuate per consentire ai familiari/caregiver la continuità della relazione e del sostegno affettivo al residente”. Le direttive rappresentano le norme che stanno alla base dell’accreditamento delle rsa, e quindi del loro finanziamento. Vanno quindi rispettate e applicate in toto, pena la revoca dell’accreditamento e l’interruzione del rapporto contrattuale di servizio.

Torno pertanto nuovamente a chiedere che la struttura provinciale competente eserciti il potere di controllo che le compete e quindi intervenga nei confronti di questa struttura, come di altre che eventualmente abusassero dei loro poteri organizzativi in spregio non solo alle direttive ma soprattutto alle regole comuni di vita e di convivenza, per riportarle al rispetto di quelle modalità di gestione delle relazioni che hanno sempre caratterizzato in positivo e arricchito le nostre residenze per anziani e che ancora oggi qualificano e arricchiscono la maggior parte di esse.

*

Consigliera Francesca Parolari

Gruppo PD del Trentino