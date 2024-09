PAROLARI (PD – TRENTINO) * BRESSANONE – ASSEMBLEA: «L’EUREGIO SIA MENO AUTOCELEBRATIVO, AFFRONTATI SERIAMENTE LE QUESTIONI DEI TRE TERRITORI»

17.51 - giovedì 26 settembre 2024

L’Euregio sia meno autocelebrativo e diventi uno strumento per affrontare seriamente le questioni che riguardano i territori del Trentino, Alto Adige e Tirolo.

Oggi si è tenuta a Bressanone la seduta dell’Assemblea dell’Euregio, l’ente di cooperazione interregionale (GECT) istituito da Trentino, Alto Adige e Tirolo. Finalità istituzionale del GECT è quella di promuovere la cooperazione transfrontaliera al fine di armonizzare meglio le politiche dei territori coinvolti, specie nei settori trasporti, economia, formazione, salute e cultura.

In un periodo storico come questo, l’Euregio dovrebbe essere uno strumento fondamentale per rispondere alle sfide che stanno interessando tutti e tre i territori, simili per caratteristiche socio-economiche e orografiche: fra queste in primis denatalità e invecchiamento, carenza di personale sanitario, crisi del commercio soprattutto nelle zone di montagna.

Invece ho assistito, in qualità di membro sostituto rappresentante della minoranza del Consiglio provinciale di Trento, alla presentazione di progetti di nicchia, pur apprezzabili e di qualità ma che raggiungono poche persone con una ricaduta minima e che, a volte, peccano di eccessiva retorica autocelebrativa (una su tutti la produzione del calendario dell’Euregio che costa alle casse pubbliche 80.000 euro all’anno).

Nel mio intervento (l’unico) ho ribadito come l’attività dell’Euregio dovrebbe essere focalizzata su come affrontare, attraverso il confronto e lo scambio di buone pratiche, le tematiche strategiche per garantire il futuro delle nostre comunità montane.

Per riuscire a mettere a terra azioni maggiormente efficaci, che affrontino concretamente i bisogni delle tre comunità sarebbe davvero auspicabile riorientare l’azione del GECT Euregio.

Francesca Parolari

Consigliera Partito Democratico del Trentino