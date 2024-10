PAROLARI (PD -TRENTINO) * BAMBINI E FAMIGLIE: «AL VIA IL CICLO DI INCONTRI SU DDL SISTEMA INTEGRATO, A MEZZOLOMBARDO (24/10 – 20.30)

10.42 - mercoledì 23 ottobre 2024

Le drammatiche notizie che giungono dall’ISTAT in merito alla denatalità, che pongono anche il Trentino, nonostante la retorica del governo provinciale di centrodestra, nella fascia inferiore per numero di nascite per donna (1,28 figli per donna, ben lontana dei 2 figli necessari per garantire la corretta transizione demografica), con una età media molto alta delle neomamme, confermano la necessità di tornare a puntare il faro sulla importanza strategica dei servizi educativi zerosei anche in ottica occupazionale, conciliativa e di sostegno alla parità di genere, al fine di sostenere il desiderio delle giovani famiglie di mettere al mondo figli.

Il Partito Democratico del Trentino ha depositato qualche settimana fa un disegno di legge sul “Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni” che mira innanzitutto a garantire a tutti i bambini la possibilità di frequentare servizi educativi di qualità e a sostenere in senso lato, attraverso essi, la genitorialità.

Proprio perché è importante tornare a mettere l’educazione al centro del confronto politico e anche comunitario il Partito Democratico, attraverso i propri consiglieri e le consigliere che hanno sottoscritto questo disegno di legge, promuove sul territorio trentino una serie di incontri per tornare a discutere di bambini, famiglie e di opportunità educative. Il primo di questi incontri è previsto a Mezzolombardo giovedì 24 ottobre alle 20.30 presso la sala Dallabrida. A questi incontri sono invitati tutti coloro che a vario titolo si occupano di bambini e di genitorialità.

cons.ra Francesca Parolari

Gruppo Pd del Trentino