PAROLARI (PD) STANCHINA (CAMPOBASE) * REGIONE TN-AA: «SERVE UN NUOVO CAPO DI GABINETTO PER SUPPORTARE LA VICEPRESIDENTE NELLA PREPARAZIONE ALLE SEDUTE?»

Le linee programmatiche della Regione non sono illustrate in commissione. Serve un nuovo capo di gabinetto per supportare la vicepresidente nella preparazione alle sedute? Nella seduta odierna della seconda commissione legislativa della Regione la vicepresidente Zanotelli, su espressa richiesta dei consiglieri Francesca Parolari e Roberto Stanchina, si è rifiutata di illustrare il documento di economia e finanza regionale che declina per il 2024 gli obiettivi strategici della Regione. Presumiamo la Vicepresidente si sia astenuta dall’intervento perché non adeguatamente preparata sul punto. Sarà per sopperire a questa difficoltà di coniugare impegni provinciali e impegni regionali che nell’assestamento di bilancio della Regione è prevista l’istituzione del nuovo ufficio di gabinetto della Vicepresidente, fornito di capo di gabinetto e segretario particolare? Ufficio che nessun vicepresidente ha mai avuto da quando esiste la Regione.

A fronte di meno competenze (a cui corrisponde una contrazione di figure dirigenziali tecniche, oggi sancita in altra parte del documento finanziario), lievitano le figure di supporto al politico di turno individuate con nomina fiduciaria. I sottoscritti consiglieri hanno chiesto inutilmente il ritiro del punto. Che la Regione sia diventata camera di compensazione lo sapevamo già dalla nomina della Giunta e degli Assessori. Con l’istituzione del nuovo ufficio di gabinetto, che non sappiamo veramente di cosa si occuperà, si assesta un ulteriore colpo alla credibilità di queste ente, che continua a pagare a caro prezzo l’accordo politico innaturale uscito dalle ultime elezioni di ottobre”.

