PAROLARI (PD) * RSA TRENTINO: «LE RISPOSTE ALLA NON AUTOSUFFICIENZA DEVONO ESSERE INNOVATIVE, SI ABBANDONINO I MODELLI SUPERATI»

Le risposte alla non autosufficienza devono essere innovative e abbandonare modelli oramai superati. Una società che invecchia richiede risposte in termini di interventi e servizi.

Si legge sul quotidiano “l’Adige” di sollecitazioni che provengono da più parti per trovare soluzioni all’emergenza della non autosufficienza, sia in termini di strutture e servizi che di personale socio- sanitario, carente già oggi specie nei servizi agli anziani. Si va, in particolare, alla ricerca di stabili dismessi per trovare soluzioni che possano dare risposta alla pressione della domanda di servizi residenziali.

L’invecchiamento rappresenta una questione estremamente complessa, che comprende la prevenzione, la presa in carico, l’elaborazione di soluzioni graduate sia in base alla gravità della condizione personale che al contesto territoriale e socio-familiare di riferimento nonchè l’attenzione alle risorse economiche e umane disponibili. Questione che andrebbe affrontata con una visione di lungo periodo e per la quale servirebbe un approccio a tutto tondo che facciamo davvero fatica a rintracciare nella politica del governo provinciale in carica, da sempre abituato a intervenire a spot, sul caso puntuale ritenendo inutile definire il contesto globale.

Ma nemmeno gli interlocutori dell’attuale assessore alla Salute sembrano sempre avere puntuale consapevolezza di come vada affrontata la questione della non autosufficienza nella società di oggi. Le idee, per esempio, che circolano sulle strutture in zona Trento da riconvertire a servizi per anziani rappresentano soluzioni che poggiano su modelli di long term care vecchi e superati, che la letteratura scientifica più avanzata a livello internazionale ha abbandonato ormai da tempo.

Gli esperti del settore non parlano più, infatti, di strutture grandi, come le nostre attuali Rsa, in cui concentrare un numero considerevole di persone, ma di realtà piccole, di quartiere, inserite nelle comunità di riferimento proprio per garantire all’anziano la possibilità di rimanere il più possibile a contatto con la realtà in cui ha vissuto e per permettere alla comunità stessa di prendersene cura.

Ciò per questioni sia di efficacia della cura, dati i numeri ridotti che consentono una migliore presa in carico, ma anche di efficienza e di sostenibilità, specie se si lavora in rete e se nel percorso di cura vengono ufficialmente coinvolti familiari, ovviamente in modo compatibile con la disponibilità di ognuno, ma anche volontari e terzo settore, riconoscendoli, dentro modelli organizzativo-gestionali innovativi, quali soggetti che prestano assistenza integrando l’intervento proprio della struttura.

Impensabile allora, alla luce di queste nuove strategie assistenziali che sono proprie delle Comunità amiche delle persone con demenza, a livello internazionale sempre più diffuse, alla cui filosofia anche la Pat aderisce e che sole possono garantire in Trentino la sostenibilità del sistema socio assistenziale pubblico, che trovino spazio e condivisione soluzioni quali la riconversione dell’hotel Panorama o l’uso del Santa Chiara per farvi Rsa.

A meno che non si intenda continuare a percorrere la strada della struttura maestosa, magari in mano a grandi player privati, e isolata dal contesto sul presupposto che “tanto gli anziani non si possono muovere e non possono uscire”. Non sapendo che non è tanto importante l’anziano che esce, quanto piuttosto permettere ad una parte sempre maggiore di comunità di entrare.

Francesca Parolari

Consigliera Partito Democratico del Trentino