PAROLARI (PD) E MALFER (CAMPOBASE) – INTERROGAZIONE * TRENTINO – “FESTIVAL FAMIGLIA“: «È VERO CHE NON SARÀ ORGANIZZATO?»

10.29 - sabato 12 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Che fine ha fatto il Festival della Famiglia?” La consigliera Francesca Parolari del gruppo PD del Trentino e il consigliere Michele Malfer del gruppo Campobase hanno presentato una interrogazione per conoscere che fine ha fatto il Festival della Famiglia, che solitamente si teneva all’inizio del mese di dicembre ma la cui organizzazione e promozione attraversava tutto l’anno e del quale, ad oggi, invece nulla si sa. Il Festival ha sempre rappresentato, per dodici edizioni, l’occasione per accendere i riflettori su politiche pubbliche a favore del benessere familiare spesso sottovalutate, su politiche pubbliche che il Trentino sin dai primi anni 2000 ha portato avanti anche in modo pioneristico, con un grande impegno dei territori, garantendo buona qualità degli interventi e degli spunti di riflessione che nel corso degli anni sono emersi.

Il silenzio assordante relativamente all’edizione di quest’anno non fa presagire nulla di buono rispetto all’attività di una Agenzia, quella della Coesione Sociale, che da quando ha subito il cambiamento ai vertici non è più uscita, purtroppo, da uno stato di semi immobilismo preoccupante. Non sappiamo se tale evidente rallentamento sia voluto o inconsapevole. In entrambi i casi è grave che una realtà, sempre molto attiva e innovativa, sia costretta a versare in queste condizioni di precarietà per volontà o, e forse è addirittura peggio, per assenza di visione nell’ambito delle politiche familiari!! Il personale, che si è sempre mostrato molto competente e appassionato, vive una situazione di evidente malessere che ha portato alcuni a presentare addirittura richiesta di spostamento.

Alla luce di tutto ciò è tempo e ora che chi di dovere renda conto di ciò, specialmente per rispetto di tutti quei soggetti che nei territori per anni si sono impegnati nell’ambito delle politiche familiari, e finalmente si esprima circa i destini di questo ente!!

*

cons.ra Francesca Parolari Pd del Trentino

cons. Michele Malfer Campobase