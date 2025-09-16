PAROLARI E ZANELLA (CONSIGLIO PAT – PD) * SANITÀ: «LINEE GUIDA SU DOMICILIARITÀ E PIANO DEMENZE, NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE»

10.48 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Linee guida sulla domiciliarità e piano demenze: nulla di nuovo sotto il sole! Bene ha fatto, ieri, l’Assessore Tonina – a sua difesa – a mettere le mani avanti dichiarando che le linee guida presentate alla stampa sul tema della domiciliarità non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza.

Su questo non possiamo dargli torto, se ne è reso conto evidentemente anche lui al punto da doverlo riconoscere, perché se invece fosse così, se cioè fossero linee di indirizzo conclusive ci si dovrebbe davvero preoccupare! Infatti, accanto ad una analisi sociologica sicuramente approfondita e puntuale ma di cui già molto sappiamo, che occupa gran parte del documento, al momento di tirare le fila…non resta in mano nulla se non un elenco di buone intenzioni!

Il vulnus principale è uno: il mandato della Giunta è quello di ‘rivoluzionare’ la domiciliarità senza oneri aggiuntivi e cioè con le risorse attuali, già disponibili, delle Comunità di Valle. Impossibile!

Da ciò ne deriva, appunto, un elenco di buoni propositi senza però definire strumenti concreti, tempi, indicatori misurabili e risorse certe!

Il documento parla in maniera vaga della carenza di personale, ma non affronta la questione cruciale della precarietà e sotto-retribuzione degli operatori domiciliari. Si celebra la ‘rete familiare’ come pilastro della domiciliarità, ma non si discute del rischio concreto, se non si agisce contestualmente coinvolgendo la comunità, di scaricare sulle donne di mezza età il peso della cura. Non si citano politiche di conciliazione vita-lavoro, congedi, incentivi e supporti psicologici strutturati ai caregiver. Nessuna visione strategica sull’innovazione tecnologica, siamo ancora alla domotica anni ‘90. Mentre l’importo dell’assegno di cura è fermo da dieci anni.

Si parla di ‘innovazione sociale’, ‘integrazione socio-sanitaria’, ‘rafforzamento delle reti territoriali’, ma queste restano parole vuote se non accompagnate da standard operativi chiari. Più che uno strumento di pianificazione, queste linee sembrano quindi un testo pensato per essere approvato all’unanimità, che non scontenta nessuno ma non cambia nulla. È un documento ‘consensuale’ che manca di coraggio, incapace di affrontare i veri nodi: finanziamento, personale, standard, indicatori e governance multilivello. Con il rischio concreto che la traduzione operativa nei diversi ambiti territoriali sia tutt’altro che uniforme, come auspicato, e che la sperimentazione, anziché scientifica e cioè tesa a mettere alla prova un’ipotesi attraverso un esperimento controllato e ripetuto, si traduca semplicemente nell’implementazione anticipata di soluzioni costruite a tavolino, molto probabilmente inefficaci.

Il piano sulle demenze è semplicemente un aggiornamento dei precedenti piani provinciali, ma ripete quasi meccanicamente obiettivi già individuati dieci anni fa. L’impianto concettuale resta invariato, mentre la letteratura internazionale ha sottolineato con forza la necessità di una svolta radicale nelle strategie, soprattutto sul piano della prevenzione primaria e dell’integrazione socio-sanitaria. E invece ci si limita a riproporre schemi già noti, con una patina di aggiornamento lessicale, senza affrontare le vere sfide: prevenzione basata sulle evidenze, sostegno concreto ai caregiver, integrazione socio-sanitaria reale, sperimentazione di modelli innovativi di presa in carico.

In sintesi: documenti burocraticamente ordinati, ma scientificamente deboli, politicamente autoreferenziali e, purtroppo, operativamente poveri.

*

Francesca Parolari e Paolo Zanella

Consiglieri provinciali del Partito Democratico del Trentino