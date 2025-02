PAROLARI E MERIGHI (DONNE DEMOCRATICHE – TRENTINO) * VIOLENZA – PIAZZA S. MARIA MAGGIORE: «I COLPEVOLI SIANO PERSEGUITI E LE ESERCENTI RISARCITE»

17.35 - giovedì 27 febbraio 2025

Solidarietà a nome delle Donne Democratiche alla apicoltrice Samantha Bolognani e ai gestori del Celine Bar.

Questa mattina la portavoce delle Donne Democratiche Claudia Merighi insieme alla Consigliera provinciale del PD Francesca Parolari si sono recate al mercato dell’economia solidale in Piazza Santa Maria Maggiore dove, pochi minuti prima, tre persone conosciute alle forze dell’ordine si erano accanite sul banchetto della apicoltrice Samantha Bolognani e sugli esterni del Celine bar, arrecando danni. La volontà è stata quella, in particolare, di portare solidarietà rispetto alla violenza subita da una donna che assieme ad altre allestisce settimanalmente questo mercato che rappresenta da anni, per la zona, un luogo di socialità e un progetto di economia solidale con una rilevanza anche di cittadinanza attiva.

Amareggia il fatto che ciò sia avvenuto proprio nei confronti di una iniziativa pregevole che da anni rappresenta anche un presidio in una piazza che registra problematiche di disagio e di microcriminalità.

Quello che sicuramente non serve in questo momento è giocare al rimpiattino scaricando le responsabilità e cercando di strumentalizzare quanto avvenuto da parte della destra per meri fini elettorali. I fatti a cui abbiamo assistito avvengono, purtroppo, su tutto il territorio provinciale a prescindere dal colore politico dell’amministrazione locale.

Va ribadito che la sicurezza è in capo al Ministero dell’Interno che la dovrebbe garantire attraverso un numero adeguato di agenti a disposizione, ciò che non avviene. In capo alla Provincia, quindi alla Giunta Provinciale sta l’onere di sostenere con adeguati finanziamenti progetti di inclusione sociale e di educativa territoriale, verso i quali invece la Provincia nulla sta facendo, lasciando sole le comunità locali.

Auspichiamo che i colpevoli siano perseguiti, che le esercenti danneggiate siano risarcite e che sia garantita loro la tranquillità e la sicurezza per poter continuare a portare avanti le loro attività.

*

cons.ra provinciale PD del Trentino Francesca Parolari

Portavoce Donne democratiche del Trentino Claudia Merighi