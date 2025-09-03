PAROLARI E MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) * AVVIO ANNO SCOLASTICO: «ASSESSORA E FUNZIONARI IMMERSI NELLA “PALLESTRA”, L’IMMAGINE SVELA UN APPROCCIO EDUCATIVO SUPERATO»

13.04 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

ASSESSORA E FUNZIONARI IMMERSI NELLA “PALLESTRA”. Come una immagine restituisce il livello pedagogico e culturale di chi dovrebbe indirizzare un servizio educativo.

Se è vero che le immagini trasmettono contenuti quanto le parole, la fotografia – allegata al comunicato stampa della Provincia sull’avvio dell’anno scolastico nelle scuole dell’infanzia trentine – dell’assessora all’istruzione e dei funzionari immersi nella “pallestra” ci ha lasciato basite.

La “pallestra”, infatti, è un gioco costituito da una piscina riempita di palline di plastica, introdotto negli anni Ottanta in alcune realtà educative.

Uno strumento educativo per i percorsi della psicomotricità, abbandonato via via nel tempo, sia dai nidi che dalle scuole dell’infanzia in quanto totalmente inadeguato dal punto di vista pedagogico ed educativo (la plastica non restituisce nulla, sotto il profilo della manipolazione, del tatto, dell’odore e dei profumi – tutte percezioni e sensazioni che un gioco educativo deve trasmettere) oltre che assolutamente ingestibile sotto il profilo igienico.

Le pallestre sono giochi di un tempo educativo ampiamente superato e le troviamo, oramai, solo in qualche attività commerciale di intrattenimento. Tranne, purtroppo, qualche rarissima eccezione quale, appunto, quella della scuola dell’infanzia visitata dai nostri rappresentanti istituzionali.

L’immersione nella “pallestra” non è solo una foto che vuol essere simpatica, scattata in un momento di gioia per la ripresa dell’attività scolastica. Rende purtroppo amaramente l’immagine del livello pedagogico e culturale dei soggetti istituzionali che dovrebbero essere di riferimento, di indirizzo e di rilancio innovativo per tutto il settore dell’educazione trentina.

*

Francesca Parolari e Lucia Maestri

Consigliere provinciali del Partito Democratico del Trentino