PAROLARI (CONSIGLIO PAT – PD) * REPLICA A DIRETTORE MARZATICO: «REAGISCE IN MODO STIZZITO E STRABORDANTE, GRAVE ANOMALIA»

Non succede mai che ad una interrogazione risponda, a stretto giro di posta e sulla stampa, il tecnico, come è appena avvenuto in merito alla interrogazione della Consigliera Parolari sull’utilizzo di Castel Beseno per un evento sportivo a cui reagisce, in modo stizzito e strabordante, il Direttore del Castello del Buonconsiglio. Si tratta di una grave anomalia.

L’interlocuzione che un’interrogazione mira ad avviare è di natura politica. Se la Consigliera interroga, risponde l’Assessora, non il Dirigente che, tutt’al più, apporta elementi tecnici. Se per di più, oltre alla risposta, questo Dirigente si permette pure di esprimere pesanti critiche rispetto alla visione di politica culturale dell’interrogante, allora siamo davvero oltre la sgrammaticatura istituzionale. Non è per nulla un bel segnale, significa che il confine fra la sfera politica e quella tecnica non solo è labile e mobile, come a volte si registra, ma in questo caso è venuto completamente meno, generando pericolosi cortocircuiti decisionali.

Nel merito della questione, dai contenuti della nota del Direttore emerge con ancora maggiore evidenza la necessità – urgente – di comprendere quale idea di sviluppo territoriale, con particolare riferimento ai compendi storici e alla loro funzione nella costruzione di una proposta culturale solida, moderna e rispettosa della storia dei luoghi, abbiano la Giunta e nello specifico l’Assessora competente. Vediamo se, nella sua risposta, si ritroveranno sostanziali elementi di merito.

*

Cons.ra Francesca Parolari

Gruppo PD del Trentino