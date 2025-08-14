PAROLARI (CONSIGLIO PAT-PD) – INTERROGAZIONE: SANITÀ: «ACQUISTI APSS TRAMITE DONAZIONI, L’INTERESSE PUBBLICO È SEMPRE PRESENTE?»

10.33 - giovedì 14 agosto 2025

Acquisti effettuati attraverso donazioni all’APSS: l’interesse pubblico è sempre presente?

La Consigliera Francesca Parolari ha depositato un’interrogazione finalizzata a fare chiarezza sulle modalità di gestione delle donazioni che APSS riceve da privati, associazioni e aziende per diverse finalità, compreso l’acquisto di strumentazioni sanitarie.

La Consigliera fa notare, con l’occasione, come in Trentino lo stato dell’arte delle condizioni delle «grandi apparecchiature», quali mammografi, risonanze magnetiche e tac, certificato a livello nazionale da AGENAS – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, sia critico e peggiore rispetto alla media italiana.

Sul territorio della Provincia di Trento (dati aggiornati a maggio 2024) risultano distribuite 35 grandi apparecchiature con una età media di 10,1 anni (a livello nazionale è di 8,4) e con un percentuale di apparecchiature con più di 10 anni del 54,1% (la media nazionale è del 32,9%).

Fra queste 35 apparecchiature ci sono in particolare:

7 mammografi (età media 7 anni e 14,3% di apparecchiature con più di 10 anni),

6 risonanze magnetiche (età media 10,8 anni e 66,7% di apparecchiature con più di 10 anni),

10 TAC (età media 9,6 anni e 60% di apparecchiature con più di 10 anni),

3 angiografi (età media 12 anni e 66,7% di apparecchiature con più di 10 anni).

Come riportato da una importante testata giornalistica “… «Il limite dei dieci anni di vita di un macchinario rappresenta uno spartiacque. Ecco perché il ministero della Salute, insieme agli ingegneri clinici, ne monitora con regolarità l’obsolescenza…”.

È evidente, quindi, come in Trentino occorra intervenire urgentemente per sostituire molte attrezzature obsolete che hanno più di 10 anni (vedasi i guasti abbastanza recenti presso le radiologie di Trento, Rovereto e di Arco).

Ben vengano, quindi, anche le donazioni finalizzate a contribuire a queste sostituzioni, che assumono il carattere della priorità o comunque di una fra le priorità.

Ma non sempre gli acquisti effettuati con queste donazioni sembrano perseguire l’interesse pubblico!

Le donazioni in generale, inoltre, spesso sono l’esito di denaro raccolto nella comunità e prevalentemente sono finalizzate a potenziare il parco macchine in dotazione a APSS, su cui poi ricadono i costi di manutenzione e il costante impegno per mantenere queste macchine efficienti. È necessario, quindi, che le ragioni che stanno alla base degli acquisti siano fondate e trasparenti e che le procedure di acquisto siano rigorose.

La Consigliera Parolari porta il caso della recente consultazione di mercato di APSS per l’acquisto di un laser ad eccimeri necessario per far funzionare la piattaforma per la chirurgia oculistica refrattiva per la correzione di miopia, ipermetropia, presbiopia e astigmatismo, acquistata utilizzando buona parte della sostanziosa donazione di oltre 2 milioni di euro fatta a APSS nell’aprile scorso da un istituto bancario.

Ciò che rileva è che la chirurgia refrattiva e’ fuori dai Lea (livelli essenziali di assistenza) per quasi tutte le tipologie di trattamento, a parte poche specifiche eccezioni, per cui la Consigliera si chiede per quale ragione una buona parte dei fondi donati siano stati destinati all’acquisto di un apparecchio “monco”, che da solo non esegue l’intervento in modo completo e che, soprattutto, è destinato a interventi extra Lea!

Interventi di cui bisogna monitorare anche l’impatto sulla normale attività chirurgica che già soffre visto che i tempi di attesa per interventi di calazio, vie lacrimali, plastica palpebrale sono di 12 o più mesi e che la lista per l’intervento di cataratta si è ridotta solo grazie al cospicuo ricorso alla sanità convenzionata che esegue, ben retribuita, quasi il 40% degli interventi di cataratta in provincia di Trento.

Sembra, inoltre, che nessuno degli ospedali delle aziende sanitarie limitrofe esegua la chirurgia oculistica refrattiva avendo la piattaforma tecnologica un costo di acquisizione e di manutenzione molto elevato non giustificato dall’esiguo numero di casi trattabili nei Lea.

Chiede, quindi, la Consigliera:

-) Se l’APSS abbia elaborato un piano per la sostituzione delle attrezzature sanitarie obsolete e se e come l’APSS intende procedere alla sostituzione delle grandi attrezzature che hanno più di 10 anni.

-) Quali sono gli acquisti effettuati o che si intendono effettuare con la donazione di oltre due milioni di euro citata in premessa, se trattasi di nuova attrezzatura o di sostituzione di attrezzatura esistente.

-) Relativamente a questa donazione e più in generale con riferimento a tutte le donazioni:

1. A chi spetta individuare il fornitore, 2. chi effettua gli acquisti: il donatore o il donatario? E se è il donatore ad acquistare direttamente, chi fornisce le indicazioni per l’acquisto e come è strutturato il fabbisogno.

3. Se la donazione prevede vincoli in merito agli acquisti da effettuare.

4. Quali sono le modalità di acquisto (confronto concorrenziale oppure trattativa diretta).

-) Relativamente all’acquisto specifico del Femtolaser sopra citato, quali sono le motivazioni che stanno alla base della decisione di dotarsi di un macchinario per interventi di chirurgia refrattiva, la maggior parte dei quali extra LEA, visto che gli oculisti dell’Apss da anni accedono per eseguire tali interventi – attraverso convenzione – a strutture private extra provinciali.

-) Per quale ragione non si è proceduto, con la donazione, all’acquisto anche del laser ad eccimeri, se questo è necessario per far funzionare il Femtolaser.

-) A quanto ammonta, indicativamente, il costo del laser ad eccimeri per cui è stata svolta la consultazione preliminare di mercato e a che punto è la procedura di acquisto.

-) A quanto ammonta, indicativamente, il costo annuale della manutenzione di Femtolaser e di laser ad eccimeri.

-) Se corrisponde al vero che nessuno degli ospedali delle aziende sanitarie limitrofe esegua la chirurgia refrattiva avendo la piattaforma tecnologica un costo di acquisizione e di manutenzione molto elevato non giustificato dall’esiguo numero di casi trattabili nei Lea.

-) Come verranno eseguiti gli interventi extra Lea. Se, cioè, saranno eseguiti durante il normale orario di lavoro (evidentemente sottraendo spazio e risorse a altre chirurgie) o se verranno svolti in regime di libera professione intramoenia, che per quanto riguarda l’oculistica è già molto rilevante, e quindi quante risorse umane verranno dedicate alla chirurgia refrattiva

-) Se il paziente trentino che accederà alla chirurgia refrattiva dovrà sostenere dei costi ed eventualmente a favore di chi.

-) Quanto costerà la formazione.

INTERROGAZIONE

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Partito Democratico del Trentino

Interrogazione a risposta scritta n. 1121

Interrogazione a risposta scritta n. 1121

Oggetto: Acquisti effettuati attraverso donazioni all’APSS: l’interesse pubblico è sempre presente?

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari riceve regolarmente donazioni da privati, associazioni e aziende per diverse finalità, compreso l’acquisto di strumentazioni sanitarie.

Nell’ultimo periodo queste donazioni risultano essere particolarmente generose. Nell’aprile 2025 l’APSS ha ricevuto da un unico soggetto, nello specifico un istituto bancario, una donazione di oltre due milioni di euro (2.151.700,00 euro per l’esattezza) per l’acquisto di numerose apparecchiature diagnostiche di ultima generazione tra cui, come emerge dal comunicato stampa di APSS del 7 aprile, “un tomografo computerizzato per il pronto soccorso di Trento, un laser per la chirurgia refrattiva (interventi per ridurre i difetti della vista) per l’Unità operativa multizonale di oculistica, un mammografo con tomosintesi integrato con funzioni avanzate basate sull’AI per il reparto di senologia di Trento, un ecografo per la radiologia di Cles, due dispositivi dotati di sistema AI per esami gastroscopici per l’U.o. multizonale di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, un sistema ecografico urologico per l’U.o. multizonale di urologia, due dispositivi per fototerapia a lampada pad destinati ai piccoli pazienti della neonatologia di Trento, un ecocardiografo e un cicloergometro per la medicina interna di Cles e una serie di attrezzature fisioterapiche (tapis roulant, cyclette, etc..) e materiale di consumo (pesi, elastici, etc.) per la riabilitazione 1 di Trento”.

Altre donazioni hanno interessato apparecchiature finalizzate a migliorare la diagnosi e il trattamento di patologie che richiedono trapianti e terapie complesse. Sono state anche lanciate raccolte fondi specifiche, tutte orientate a potenziare le apparecchiature in dotazione delle strutture sanitarie. Si tratta indubbiamente di strumentazioni all’avanguardia, che migliorano il setting di cura a beneficio in primis dei pazienti ma anche degli operatori sanitari che si trovano a lavorare con strumentazioni moderne e affidabili.

Ben più moderne e ben più affidabili di quelle di alcuni reparti di ospedali e dei consultori trentini, ancora in funzione benchè obsolete e soggette a guasti, a volte anche di più macchine contemporaneamente (vedasi i casi abbastanza recenti delle radiologie di Trento, Rovereto e di Arco).

In Trentino lo stato dell’arte delle condizioni delle «grandi apparecchiature», come sono chiamate in gergo tecnico i mammografi, le risonanze magneriche e le tac, certificato da AGENAS – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (dati aggiornati a maggio 2024), è assai critico e peggiore della media italiana: 35 grandi apparecchiature distribuite sul territorio della Provincia di Trento con una età media di 10,1 anni (a livello nazionale è di 8,4) e con un percentuale di apparecchiature con più di 10 anni del 54,1% (la media nazionale è del 32,9%).

Fra queste 35 apparecchiature ci sono in particolare: • 7 mammografi (età media 7 anni e 14,3% di apparecchiature con più di 10 anni), • 6 risonanze magnetiche (età media 10,8 anni e 66,7% di apparecchiature con più di 10 anni), • 10 TAC (età media 9,6 anni e 60% di apparecchiature con più di 10 anni), • 3 angiografi (età media 12 anni e 66,7% di apparecchiature con più di 10 anni)

Come riportato da una importante testata giornalistica in occasione della pubblicazione del report AGENAS del 2023 “La sostituzione di queste grandi apparecchiature può rendersi necessaria per l’usura dovuta all’età, la modalità di utilizzo, il numero di guasti, i costi di gestione, lo sviluppo di tecnologie più all’avanguardia. Proprio come per le automobili o qualsiasi altro apparecchio meccanico o elettrico. Occorre dunque valutare quando le attrezzature in là con gli anni espongono il paziente a diagnosi meno precise, o a più radiazioni del dovuto.

Per l’Associazione italiana degli ingegneri clinici, pur non esistendo un riferimento univoco, il limite dei dieci anni di vita di un macchinario rappresenta uno spartiacque. Ecco perché il ministero della Salute, insieme agli ingegneri clinici, ne monitora con regolarità l’obsolescenza…”. Non c’è dubbio, quindi, che in Trentino occorra intervenire urgentemente per sostituire molte attrezzature obsolete.

Ben vengano, quindi, anche le donazioni finalizzate a contribuire a queste sostituzioni, che assumono il carattere della priorità o comunque di una fra le priorità. Ma non sempre ciò avviene, cioè non sempre gli acquisti effettuati con queste donazioni sono finalizzati a rispondere a delle priorità, quindi all’interesse pubblico. Viene a questo riguardo in evidenza la pubblicazione da parte di APSS, a fine giugno 2025, di una consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di un laser ad eccimeri – per la U.O.M. di Oculistica dell’APSS – per eseguire interventi di chirurgia refrattiva oculistica. 2 Come si legge nel provvedimento “Il laser a eccimeri sarà dedicato all’attività chirurgica oftalmica dell’U.O.M. di Oculistica dell’APSS di Trento e sarà utilizzato congiuntamente al laser FEMTO VISUMAX 800 di produzione Zeiss in corso donazione ad APSS.

L’apparecchiatura dovrà consentire l’esecuzione di interventi di chirurgia refrattiva per la correzione di miopia, ipermetropia, presbiopia e astigmatismo”. Si tratta, in sostanza, di acquistare un’apparecchiatura che serve per far funzionare il Femtolaser (del valore – da informazioni ufficiose – di circa 490 mila euro) che la stessa Azienda ha acquisito grazie alla donazione bancaria sopracitata. Infatti, la piattaforma Femtolaser che la Apss ha deciso di acquistare con i fondi della donazione non può eseguire interventi di chirurgia refrattiva se non è affiancata da un laser ad eccimeri che quindi l’Azienda è costretta a acquistare, in questo caso, con oneri di acquisto e manutenzione a carico proprio.

Va detto, peraltro, che la chirurgia refrattiva è fuori dai Lea per quasi tutte le tipologie di trattamento a parte poche specifiche eccezioni. Infatti risulta che nessuno degli ospedali delle aziende sanitarie limitrofe la esegua avendo la piattaforma tecnologica un costo di acquisizione e di manutenzione molto elevato, non giustificato dall’esiguo numero di casi trattabili nei Lea. Per completezza aggiungiamo che nel nomenclatore tariffario gli interventi di chirurgia refrattiva valgono 123 euro (incluse due visite) e gli interventi terapeutici (Ptk) 70 euro.

Alla luce di quanto sopra sorge spontanea la domanda di quale possa essere la ragione per cui una buona parte dei fondi donati, che sono alla fine soldi dei cittadini risparmiatori, siano stati vincolati all’acquisto di un apparecchio “monco”, che da solo non esegue l’intervento in modo completo (a parte una tecnica detta “smile” che ha ancora indicazioni ridotte) e che, soprattutto, è destinato a interventi extra Lea. Se trattasi di interventi extra Lea è importante anche prevedere l’impatto che l’esecuzione di questi nuovi interventi avrà sugli altri interventi chirurgici in termini di gestione delle liste di attesa, visto che i tempi di attesa per interventi di calazio, vie lacrimali, plastica palpebrale sono di 12 o più mesi e che la lista per l’intervento di cataratta si è ridotta solo grazie al cospicuo ricorso alla sanità convenzionata che esegue, ben retribuita, quasi il 40% degli interventi di cataratta in provincia di Trento.

Per quanto riguarda, infine, le donazioni in generale, atteso che spesso sono l’esito di denaro raccolto nella comunità e che prevalentemente sono finalizzate a potenziare il parco macchine in dotazione a APSS, su cui poi ricadono i costi di manutenzione e il costante impegno per mantenere queste macchine efficienti, è necessario che le ragioni che stanno alla base degli acquisti siano fondate e trasparenti e che le procedure di acquisto siano rigorose.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

-) se l’APSS ha elaborato un piano per la sostituzione delle attrezzature sanitarie obsolete.

-) se e come l’APSS intende procedere alla sostituzione delle grandi attrezzature che hanno più di 10 anni, come riportato nei rapporti AGENAS degli ultimi due anni.

-) quali sono gli acquisti effettuati e che si intendono effettuare con la donazione di oltre due milioni di euro citata in premessa. Si chiede di indicare tipo di strumentazione, importo, fornitore, collocazione e se gli acquisti sono sostitutivi di attrezzatura obsoleta ed effettuati in coerenza con il piano di sostituzione delle attrezzature obsolete qualora esistente, o se trattasi di nuova attrezzatura

-) relativamente a questa donazione e più in generale con riferimento a tutte le donazioni: 1. a chi spetta individuare il fornitore, 2. chi effettua gli acquisti: il donatore o il donatario? E se è il donatore ad acquistare direttamente, chi fornisce le indicazioni per l’acquisto e come è strutturato il fabbisogno, 3. se la donazione prevede vincoli in merito agli acquisti da effettuare, 4. quali sono le modalità di acquisto (confronto concorrenziale oppure trattativa diretta).

-) relativamente all’acquisto specifico del Femtolaser sopra citato, quali sono le motivazioni che stanno alla base della decisione di dotarsi di un macchinario per interventi di chirurgia refrattiva, la maggior parte dei quali extra LEA, visto che gli oculisti dell’Apss da anni accedono per eseguire tali interventi – attraverso convenzione – a strutture private extra provinciali.

-) per quale ragione non si è proceduto, con la donazione, all’acquisto anche del laser ad eccimeri, se questo è necessario per far funzionare il Femtolaser e a quanto ammonta, indicativamente, il costo del laser ad eccimeri per cui è stata svolta la consultazione preliminare di mercato e a che punto è la procedura di acquisto.

-) a quanto ammonta, indicativamente, il costo annuale della manutenzione di Femtolaser e di laser ad eccimeri, decorsi i mesi eventualmente inclusi nella garanzia comprensiva di assistenza tecnica full risk.

-) se corrisponde al vero che nessuno degli ospedali delle aziende sanitarie limitrofe esegue la chirurgia refrattiva avendo la piattaforma tecnologica un costo di acquisizione e di manutenzione molto elevato, non giustificato dall’esiguo numero di casi trattabili nei Lea.

-) in che forma verranno eseguiti gli interventi di chirurgia refrattiva extra Lea. Se, cioè, saranno eseguiti durante il normale orario di lavoro (evidentemente sottraendo spazio e risorse a altre chirurgie) o se verranno svolti in regime di libera professione 4 intramoenia, che per quanto riguarda l’oculistica è già molto rilevante, e quante risorse umane verranno dedicate alla chirurgia refrattiva.

-) Se il paziente trentino che accederà alla chirurgia refrattiva dovrà sostenere dei costi ed eventualmente a favore di chi.

-) nell’avviso di consultazione è richiesta l’erogazione di formazione per il corretto 11. utilizzo dell’apparecchiatura del personale sanitario della U.O.M. di Oculistica e per gli aspetti manutentivi e di sicurezza del personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica. Si chiede di sapere a quanto ammontano, indicativamente, i costi di tale formazione.

Francesca Parolari

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Pd)