PAROLARI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * «ATTEGGIAMENTI SESSISTI IN UNA SCUOLA TRENTINA, LA GIUNTA INTENDE INTERVENIRE?»

13.38 - venerdì 9 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Consigliera Parolari presenta interrogazione su presunti atteggiamenti sessisti in una scuola trentina. La Consigliera provinciale Francesca Parolari ha presentato un’interrogazione (in allegato) per chiedere chiarimenti in merito a presunti atteggiamenti sessisti da parte di un docente in una scuola del territorio.

L’interrogazione fa seguito a notizie, riportate anche dalla stampa locale, secondo cui il docente avrebbe assunto comportamenti discriminatori e offensivi, utilizzando un linguaggio volgare e manifestando atteggiamenti inappropriati, tra cui mimare un gesto pornografico accompagnato da un lessico osceno.

La Consigliera Parolari sottolinea come tali condotte, se confermate, sarebbero particolarmente gravi in quanto poste in essere da una figura con funzioni educative e, a quanto pare, rappresenterebbero una modalità abituale del docente, soprattutto in situazioni complesse.

I fatti avrebbero generato allarme e sdegno tra gli studenti e i genitori, con la richiesta di interventi per sanzionare i comportamenti e prevenirne la reiterazione.

Nell’interrogazione, la Consigliera Parolari evidenzia come, nonostante il coinvolgimento della Dirigenza scolastica e del Dipartimento provinciale competente, e l’intervento di un legale, non sarebbero stati assunti provvedimenti nei confronti del docente, il quale continuerebbe a svolgere la propria attività didattica.

Alla luce di ciò, la Consigliera Parolari interroga la Giunta provinciale per sapere se sia a conoscenza dei fatti e se intenda intervenire per accertare le eventuali responsabilità e adottare i provvedimenti conseguenti.

*