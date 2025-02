PARLAMENTO – COMMISSIONE ECOMAFIE * INCONTRI A TRENTO E BOLZANO: PRESIDENTE MORRONE, «RIFIUTI TRANSFRONTALIERI, PERICOLO PER SALUTE»

16.34 - martedì 25 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Missione a Trento e Bolzano di una delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal deputato Jacopo Morrone. Ieri, lunedì 24 febbraio, dalle 11.30 alle 12.30, è avvenuto un incontro nella sede del Commissario di Governo tra la delegazione, formata dal presidente Morrone e dai commissari senatori Simona Petrucci e Pietro Lorefice, e il Procuratore capo di Trento e un sostituto della Procura di Bolzano nell’ambito del filone di inchiesta sul traffico dei rifiuti transfrontalieri.

Al centro del confronto la Centrale LEEG di Lasa (BZ). Le indagini avrebbero dimostrato che un numero indefinito di produttori di energia elettrica mediante piro-gassificazione, con impianti prodotti da un’azienda austriaca, si sarebbero dichiarati produttori di carbone di legna e avrebbero registrato le ceneri residuo del procedimento come ‘carbone di legna’ all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Il residuo di produzione di queste centrali, tuttavia, non può dirsi ‘carbone da legna’ perché prodotto da gassificazione e non da ‘pirolisi del legno’, diventando così un rifiuto a tutti gli effetti. Ciò significa che il residuo di questo impianto, che produce circa 10 mc di cenere al giorno poi esportata in altri paesi europei come sottoprodotto, nonostante sia da considerare un rifiuto e da gestire come tale, non può essere utilizzato come avviene per la produzione di bricchette per la cottura di cibi, per cibo per animali, per uso agricolo, ecc.

“Come Commissione – commenta il presidente Morrone – abbiamo puntato l’attenzione sul traffico di rifiuti transfrontalieri aprendo un filone specifico che si è subito interessato all’attività di indagine che sta svolgendo la DDA di Trento visti anche i riflessi che questo traffico di ceneri comporta sulla salute umana e animale anche attraverso l’uso che se ne fa in agricoltura.

Oltretutto con grandi ritorni economici in quanto smaltire una tonnellata di residuo/rifiuto costerebbe circa 200 euro a tonnellata, mentre attraverso questa modalità di riutilizzo illecito non solo non ci sono costi ma si ha un ricavo che va dai 150/200 euro a tonnellata e il paradosso è che a questi introiti si aggiunge la possibilità di vendita dei crediti di carbonio, i cd Carbon credit. La Commissione è intenzionata a proseguire in questa attività anche approfondendo aspetti di carattere transnazionale sempre nell’obiettivo di far emergere queste gravi criticità del settore prioritariamente a tutela della salute umana, animale e ambientale”.