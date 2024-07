PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * “UN PASSO ALLA VOLTA”: «LE NORME DA TENERE PER RIDURRE AL MINIMO L’INCONTRO CON L’ORSO» (VIDEO)

17.38 - lunedì 29 luglio 2024

On-line il nuovo video della serie “Un passo alla volta”: si parla di come gestire un’escursione dove ci sono anche gli orsi.

È on-line il secondo video della serie “Un passo alla volta”, realizzata dal Parco Naturale Adamello Brenta per contribuire a promuovere la coesistenza fra l’uomo e i grandi carnivori, in primo luogo l’orso, l’animale-simbolo del Parco. Questa puntata è dedicata a come gestione un’escursione in montagna dove è presente anche l’orso, cercando di ridurre la possibilità di incontrarlo. Il video, caricato sul sito del Parco www.pnab.it e sul suo profilo youtube, è disponibile all’indirizzo https://bit.ly/Un_passo_alla_volta_GESTIONE_ESCURSIONI_lug2024.

La serie è realizzata dal film maker Thomas Lattuada in collaborazione con l’Unità ricerca scientifica del Parco, che ne cura gli aspetti legati ai contenuti testuali. La previsione è quella di realizzare una decina di video in tutto, di 6-8 minuti circa, sempre utilizzando in veste di narratori persone che lavorano nel Parco.