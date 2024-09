PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * “SUPERPARK 2024“: «TORNANO LE ESCURSIONI D’AUTORE, FRA GLI OSPITI VINCENZO VENUTO»

10.41 - lunedì 9 settembre 2024

Fra gli ospiti anche Vincenzo Venuto, noto divulgatore scientifico e conduttore televisivo. Tornano le escursioni d’autore di SuperPark: cinque appuntamenti fra settembre e ottobre per scoprire il Parco assieme a ospiti d’eccezione. Prima uscita il 22 settembre in val Algone con Silvia Camporesi.

Scalda nuovamente i motori SuperPark, la tradizionale manifestazione estiva del Parco Naturale Adamello Brenta, organizzata in collaborazione con Impact Hub. Dopo la pausa estiva, si stanno mettendo a punto i dettagli degli appuntamenti di settembre e ottobre, in tutto cinque escursioni domenicali con ospiti d’eccezioni provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo, dei media, della divulgazione scientifica. Segnatevi dunque le date: il primo appuntamento è previsto per domenica 22 settembre, con una escursione in val Algone in compagnia di Silvia Camporesi, artista e fotografa specializzata sui temi del paesaggio.

Le prenotazioni si effettuano contattando le APT di riferimento. Tutte le informazioni sul sito https://www.pnab.it/superpark-visioni-dautore/

Questo il programma dell’edizione autunnale di SuperPark 2024.

Domenica 22 settembre

Escursione in Val Algone con Silvia Camporesi, artista e fotografa – Paesaggi che cambiano

In collaborazione con Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.

Descrizione percorso: Itinerario ad anello che attraversa pascoli, boschi e malghe, circondati dalle Dolomiti di Brenta. Dal parcheggio di Malga Stablei si raggiunge Malga Plan lungo un sentiero pressoché pianeggiante. Da lì si sale fino a raggiungere Malga Movlina, una delle malghe più panoramiche del Trentino e si rientra lungo la strada sterrata della Val Algone.

Ritrovo: ore 09:00 presso ponte del Lisan – imbocco Val Algone (parcheggio gratuito esibendo la prenotazione dell’attività) Tipologia di percorso: facile.

Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A. Tel. 0464 554444 – www.gardatrentino.it

Silvia Camporesi è fotografa e artista. Laureata in filosofia all’università di Bologna, inizia a fotografare nel 2000 dedicandosi in particolare al paesaggio italiano in tutte le sue accezioni (compresi i paesi abbandonati). Nel 2020 ha partecipato al progetto fotografico Italia in attesa, immagini realizzate durante il primo lockdown, promossa dal Ministero dei Beni Culturali e alla mostra realizzata dalla Direzione Generale per la Creatività Contemporanea e dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Ha vinto il premio Cantica21 promosso dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della Cultura. Alcune delle sue fotografie fanno parte della collezione Farnesina.

Domenica 29 settembre

Escursione a Malga Cengledino con Vincenzo Venuto, biologo, divulgatore scientifico, autore e conduttore televisivo.

In collaborazione con Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.

Descrizione percorso: escursione ad anello lungo il sentiero che da Malga Cengledino, passando da un incantevole bosco fino, raggiunge il Bait dei Cacciatori, piccola e caratteristica baita in legno immersa tra mughi e rododendri. Il rientro avverrà in autonomia.

Tipologia di percorso: facile

Ritrovo: ore 08.30 alla Chiesa di Tione

Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A. Tel. 0465 447501 – www.campigliodolomiti.it

Vincenzo Venuto è biologo, divulgatore scientifico, autore e conduttore televisivo. Laureato in Scienze biologiche, possiede un dottorato di ricerca in Scienze naturalistiche e ambientali. Nel 2006 viene scelto come conduttore, autore e consulente scientifico di Missione Natura su LA7. Nel giugno 2013 conduce su Rete 4 il programma Alive – Storie di sopravvissuti e Life – Uomo e Natura. Dall’autunno 2019 è alla conduzione di Melaverde insieme ad Ellen Hidding su Canale 5.

Nel pomeriggio interverrà al “salotto degli esperti” in occasione dello Judicaria Eco Festival

Domenica 6 ottobre

Escursione al Lago delle Malghette con Caterina Tomeo, docente Universitaria, curatrice e scrittrice – Racconti sonori: ascoltare è come vedere. In collaborazione con Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze

Descrizione percorso: dal parcheggio Centro Fondo di Campo Carlo Magno si prosegue con la propria auto fino alla località Malga Vigo. Dalla Malga si snoda un sentiero panoramico che vi condurrà ad uno dei luoghi più suggestivi del Parco, il Lago delle Malghette. Il rientro avverrà in autonomia.

Ritrovo: ore 08.30 al parcheggio del centro Fondo di Campo Carlo Magno

Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso il Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze Tel. 0463 986608 – info@visitdimarofolgarida.it

Caterina Tomeo è docente universitaria, storica dell’arte e ricercatrice con particolare riferimento all’Arte Contemporanea all’interno della New Media Art e delle Sonic Arts. È coordinatrice del MAD (Multimedia Arts and Design) presso RUFA – Rome University of Fine Arts e della sezione multimedia e talk di Videocittà festival di Roma. È anche co-fondatrice del Sound Studies Forum, prima rete di ricerca sui sound studies in Italia, in collaborazione con l’Università di Urbino.

Domenica 13 ottobre

Escursione lungo il Lago di Molveno con Federico Taddia giornalista, autore, conduttore radiofonico e storyteller – Parola alla Natura. In collaborazione con Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella

Descrizione percorso: Percorso semplice e adatto a tutti che misura circa 11 km e si completa in circa tre ore. Le acque cristalline del lago attorniate dalle Dolomiti di Brenta regalano un paesaggio magnifico. Dal punto di partenza, passando attraverso il bosco, si giunge alla cascata presso il Ponte Romano, fino ad arrivare alla Baita ai Fortini di Napoleone, e, passando dal Lago di Nembia, si raggiunge la sponda orientale del bacino.

Ritrovo: ore 09:00 al parcheggio di Molveno in via Lungolago, 26

Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella Tel. 0461 585836 – www.visitdolomitipaganella.it

Federico Taddia è giornalista, autore e divulgatore. Ha condotto molte trasmissioni tra cui Screensaver su Rai3, Nautilus e Terza Pagina su Rai Cultura, L’Altrolato su Radio2 e Terra in vista su Radio24. Collabora ai testi di Fiorello, al programma DiMartedì, con il quotidiano La Stampa e il settimanale Topolino. È co-autore di diversi libri come Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo, Perché le stelle non ci cadono in testa? e Nove vite come i gatti scritti con Margherita Hack. È appassionato di tematiche giovanili, di divulgazione scientifica, di ambiente e stili di vita, culture alternative e di storie piccole, originali e virtuose che racconta in radio, in tv e sulla carta.

Domenica 20 ottobre

Escursione in Val di Fumo con Giovanni Costantini, musicista e direttore artistico. L’anima della natura

In collaborazione con Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.

Descrizione percorso: dopo aver costeggiato il Lago di Malga Bissina ci si addentra nella magica vallata della Val di Fumo, attraversata dalle acque cristalline del fiume Chiese. Questo luogo incantato funge da cornice alla maestosa vetta del Carè Alto. Una volta giunti al Rifugio, il rientro avverrà in autonomia.

Ritrovo: ore 09:00 al parcheggio Bissina (parcheggio gratuito esibendo la prenotazione dell’attività)

Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A. Tel. 0465 447501 – www.campigliodolomiti.it

Giovanni Costantini è direttore d’orchestra, violoncellista, progettista culturale e formatore in ambito musicale. Insegna violoncello al Liceo Musicale di Vicenza dopo aver lavorato per diversi anni in una Scuola Musicale del Trentino. È direttore artistico del progetto ANIMA, per il quale ha curato anche il percorso espositivo omonimo realizzato in collaborazione con il Muse, e di Musica Natura Relazioni, cartellone di eventi estivi del Parco Naturale del Monte Baldo in Trentino. È stato maestro preparatore dell’Alpe Adria Jugend Sinfonie Orchester e ha diretto per il Festival del Cinema di Venezia.