PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * “LE NOSTRE CASE“: «“LAGO ROSSO” / “FAUNA” / “ORSO” / FLORA” / GEOPARK” / “ACQUALIFE” / “NODO DI STORIE” / “UO.MO. LEGGERO COME UNA MONTAGNA”»

07.43 - lunedì 26 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Fra queste la nuova struttura di San Lorenzo in Banale: “Uo.Mo. leggero come una montagna”. Ancora aperte le Case del Parco: un’occasione per approfondire la conoscenza dei tanti aspetti dell’area protetta.

Sono aperte fino a settembre le Case del Parco Naturale Adamello Brenta, centri-visita distribuiti sul territorio dell’area protetta in cui approfondire la conoscenza dei suoi tanti aspetti. Le Case del Parco propongono otto affascinanti percorsi nel mondo della natura, nella storia del territorio e delle genti che lo abitano, con i loro allestimenti che combinano approcci diversi: pannelli espositivi, filmati, plastici e ricostruzioni realistiche, attività interattive, diorami, animali naturalizzati, libri e giochi multimediali.

“Lago Rosso” si trova a Tovel ed è dedicata naturalmente al lago omonimo; “Fauna” è a Pracul, in val Daone; “Orso” è a Spormaggiore”; “Flora” nell’Area Natura Rio Bianco, a Stenico; “Geopark” è a Carisolo e comprende anche un Punto lettura inserito nel Sistema bibliotecario trentino; “Acqualife” è a Spiazzo Rendena, sulle rive del fiume Sarca”; lo Stallone di Trivena, in val di Breguzzo, è diventato un “Nodo di storie”; infine abbiamo la Casa di San Lorenzo in Banale, “UO.MO. Leggero come una montagna”, recentemente riallestita grazie alla collaborazione tra il Parco, il Consorzio Borgo Vivo e l’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella.

La visita ad una Casa del Parco può essere la degna conclusione di un’escursione sui sentieri dell’area protetta o può rappresentare una maniera intelligente per utilizzare una giornata di maltempo, quando le escursioni nei boschi e alle alte quote diventano difficili.

Vediamo un po’ più da vicino l’ultima proposta del Parco, la Casa “UO.MO. – Leggero come una montagna”, situata a San Lorenzo in Banale, classificato uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, all’imbocco della val D’Ambiez, una delle porte di accesso alle Dolomiti di Brenta, e molto vicino al lago di Molveno e al piccolo lago di Nembia.

Il tema che la contraddistingue affonda le radici nel rapporto tra uomo e ambiente, spesso caratterizzato da un equilibrio fragile, delicato e in continua trasformazione. Grazie ad allestimenti innovativi, il visitatore viaggia fra la severità e l’apparente immutabilità della montagna e la fragilità e la bellezza della biodiversità, fra un approccio “pesante” e di forte impatto, quello che può avere l’uomo verso l’ambiente, e un modo di porsi “leggero” e rispettoso del mondo circostante e della biodiversità stessa.

La casa è stata concepita come luogo di confronto per la comunità locale e per i turisti in visita nel territorio di San Lorenzo–Dorsino, sul tema del rapporto fra l’uomo e il territorio montano. Per questo motivo, una parte dell’allestimento è stato progettato per essere facilmente modificabile negli anni, in modo da offrire alla discussione sempre temi stimolati e di attualità.

L’allestimento si rivolge anche ai più giovani; al percorso “tradizionale”, infatti, viene abbinato un percorso ludico-virtuale con iPad dedicato a bambini e ragazzi, che permetta anche a loro di avvicinarsi in modo simpatico e giocoso ai temi del centro.

La casa è aperta continuativamente fino al 7 settembre compreso (tranne la domenica). Tel. 0465 734040

Informazioni generali:

Per i giorni di apertura, gli orari di visita delle varie Case, la loro posizione consultare il sito

Il costo del biglietto intero di ingresso ad una Casa è 4 euro, quello del biglietto famiglia 8 euro. Per i bambini fino ai 12 anni, i disabili, i residenti nel Comune proprietario e i possessori delle principali Cards (Parco Keys, Trentino Guest Card, Crew Card, Aclinet) l’ingresso è gratuito. Gratis l’accesso anche con ticket parcheggio e Express. I residenti all’interno dell’area protetta e i membri di gruppi con almeno 10 persone pagano 2 euro.