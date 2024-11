PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * “ANTROPOLOGI FRA GLI ORSI”: «UNA RICERCA SOCIALE SUI GRANDI CARNIVORI, A FLAVON (12/11 – 18.00)»

10.04 - sabato 9 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Verrà presentata una ricerca sociale sui grandi carnivori. Martedì del Parco: il 12 novembre “Antropologi fra gli orsi” a Flavon. Martedì prossimo, 12 novembre, alle ore 18.00, alla Sala civica del Municipio di Flavon, nel Comune di Contà, si terrà l’ultimo appuntamento che chiude la rassegna 2024 de “I martedì del Parco”.

L’incontro, dal titolo “Antropologi fra gli orsi”, è dedicato ad un progetto a cui stanno lavorando i ricercatori dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Università di Sassari, che si propone di raccogliere e dare peso alle esperienze, alle percezioni e alle opinioni degli abitanti del Trentino rispetto alla presenza di orsi e lupi sul proprio territorio.

Alla serata, realizzata dal Parco Naturale Adamello Brenta in collaborazione con il Comune di Contà, parteciperanno:

Andrea Mustoni, referente del settore ricerca scientifica del Parco Naturale Adamello Brenta;

Roberta Raffaetà – docente di Antropologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali;

Nicola Martellozzo – ricercatore in Antropologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali;

Gabriele Orlandi – ricercatore in Antropologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, The New Institute Centre for Environmental Humanities.

Modera il giornalista Marco Pontoni.

L’ingresso è libero. Tutta la popolazione è invitata. Seguirà rinfresco con i prodotti del territorio.

Altre informazioni: www.pnab.it