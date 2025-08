PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA * RIO COLARIN – PASSERELLA: «TERMINATI I LAVORI, A TEMPO DI RECORD SUL TRACCIATO DEL GIRO DI CAMPIGLIO»

18.38 - martedì 5 agosto 2025



Si sono conclusi i lavori di ricostruzione della passerella sul Rio Colarin, lungo il sentiero Giro di Campiglio, in particolare sul tracciato del Sentiero dei Siori. L’intervento è stato interamente seguito dal Parco Naturale Adamello Brenta, con il concorso finanziario del Comune di Pinzolo che ha stanziato per l’opera 113.000,00 euro. Il settore tecnico ambientale del Parco, diretto da Massimo Corradi, ha gestito tutte le fasi, dalla progettazione alla direzione lavori passando per la gara d’appalto, vinto dalla cooperativa Rabbiese pscarl, e ora alla riapertura del tracciato.

Soddisfazione è stata espressa dai vertici dell’ente per il risultato raggiunto in tempi così brevi. “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, un’opera in legno in perfetto stile Pnab – sottolinea il presidente Walter Ferrazza – che si inserisce armoniosamente nell’ambiente. I lavori sono stati portati a termine a tempo di record, e di questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere sentiero accessibile anche prima del previsto, venendo incontro alle esigenze della stagione estiva”.

“Un’opera pregevole che garantisce la percorribilità in sicurezza a tutti gli escursionisti – sottolinea a sua volta il direttore Matteo Viviani – che conferma l’ottima sinergia esistente fra il Parco e i Comuni del territorio”.

Il ponte è uno snodo essenziale del Giro di Campiglio, un sentiero che si snoda ad anello nei boschi attorno alla località dolomitica. È lungo 26 metri, a tre campate, sul cosiddetto Sentiero dei Siori, diramazione del Giro di Campiglio, molto amato dai villeggianti e adatto a tutti. Chiuso nell’agosto 2023, per vetustà, è stato affidato al Parco per il suo ripristino. Il progetto è stato realizzato dall’ingegner Corradi, in tempi molto brevi, e quindi affidato alla ditta che ne ha curato l’esecuzione. La struttura portante della nuova opera è in acciaio, mentre tutte le parti secondarie in legno di larice.

Il tracciato del Giro di Campiglio conduce all’ingresso di tantissimi altri sentieri, emozionanti e panoramici, facili e più difficili. Per completare tutto il giro occorrono circa 2-3 ore, ma il percorso può essere effettuato anche a piccoli tratti.

Il rifacimento della passerella pedonale era uno degli impegni che il Comitato di gestione del Parco si era assunto in sede di Bilancio di previsione 2025/27.