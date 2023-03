PAOLI (LEGA TRENTINO) * VIABILITÀ: « REALIZZAZIONE BRETELLINA A22 PRESSO CASELLO DI S. MICHELE ALL’ADIGE, PER LA GIUNTA PAT L’ITER STA PROCEDENDO REGOLARMENTE »

12.34 - mercoledì 29 marzo 2023

PAOLI (LEGA TRENTINO): “REALIZZAZIONE BRETELLINA A22 PRESSO CASELLO DI S. MICHELE ALL’ADIGE”.

“Stamane ho presentato un’interrogazione in Consiglio provinciale al fine di conoscere lo stato attuale dell’iter del progetto e la data presunta di avvio dei lavori del nuovo collegamento stradale tra la rotatoria in via Canè nel comune di Mezzocorona e quella presso il casello autostradale A22 di San Michele all’Adige in frazione Grumo.

La Giunta, che ha da sempre mostrato interesse verso tale opera, ha replicato che l’iter sta procedendo regolarmente: a seguito della firma della convenzione tra il Ministero, la Provincia e A22, quest’ultima ha redatto il progetto esecutivo e la Provincia, ad oggi, ha concluso le procedure espropriative.

Al momento la Giunta è in attesa del preventivo della SNAM per lo spostamento, di loro competenza, del gasdotto; una volta ricevuto, la Provincia procederà ad informare A22, la quale potrà organizzarsi per mandare in appalto l’opera entro l’estate.

Sono sinceramente soddisfatto di aver appreso che l’opera andrà in appalto a breve, presumibilmente già entro l’estate dell’anno corrente. La realizzazione di quest’opera porterà ad una riduzione del traffico pesante in transito sul ponte di S. Michele all’Adige e quindi ripercussioni positive su tutta la viabilità della zona.”

È quanto affermato in occasione dell’odierna seduta del Consiglio provinciale dal Consigliere della Lega Salvini Trentino, Denis Paoli