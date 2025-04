“PALIO CITTÀ DELLA QUERCIA“ * SPORT: «LA CAMPIONESSA TRENTINA PROTAGONISTA DELLA 61ESIMA EDIZIONE, A ROVERETO IL 2/6»

19.55 - lunedì 28 aprile 2025

Nadia Battocletti star del Palio Città della Quercia: il 2 giugno la campionessa trentina al via dei 1500 metri di Rovereto.

La stella di Nadia Battocletti brillerà nella serata del Palio Città della Quercia 2025. La campionessa delle Fiamme Azzurre sarà tra le assolute protagoniste della 61esima edizione del meeting in programma a Rovereto lunedì 2 giugno. L’argento olimpico sarà al via dei 1500 metri in quella che sarà la seconda prova su pista della stagione che l’accompagnerà verso i Campionati Mondiali di Tokyo.

Dopo aver raccolto quattro titoli europei negli ultimi undici mesi, la venticinquenne nonesa ha voluto accettare la proposta del Palio Città della Quercia per tornare dopo un quadriennio sulla pista che nel giugno 2021 le ha consegnato il titolo italiano assoluto dei 1500 metri.

Proprio i 1500 metri saranno il teatro della prova di Nadia Battocletti, che ha scelto Rovereto ed il Palio Città della Quercia per l’impegno che intramezza le due prove di Diamond League di Rabat (sarà al via dei 3000 metri) e Roma, con l’Olimpico che la vedrà impegnata nei 5000 metri, dodici mesi dopo il trionfo europeo.

Per Nadia Battocletti si tratterà della seconda presenza nelle prove internazionali del Palio Città della Quercia dopo l’esperienza vissuta nel 2018, da junior, nei 3000 metri.

Come detto, Nadia Battocletti sarà al via dei 1500 metri (il via alle 20:20): il suo primato personale sulla distanza è di 3’59’19 mentre il record del Palio Città della Quercia è rappresentato dal 3’57″31 siglato dall’etiope Genzebe Dibaba nell’edizione del 2016.

Il 61esimo Palio Città della Quercia si aprirà alle 18:15 con le prove riservate alle categorie giovanili, master e della federazione paralimpica FisDir, per entrare nel vivo del programma internazionale con il salto triplo femminile, previsto alle 19:10. Come da tradizione l’ultimo appuntamento è riservato alla prova più lunga, i 5000 metri maschili che scatteranno alle 21:45.

Ricordiamo di seguito quelle che saranno le sfide di Rovereto:

Gare maschili: 100 – 400 – 800 – 5000 – 110hs – Alto – Triplo – Peso

Gare femminili: 100 – 400 – 800 – 1500 – 400hs – Asta – Lungo

programma a cui si aggiungeranno due o più eventi riservati alle categorie under 23, nell’ottica di favorire il più possibile la qualificazione in vista dei diversi Campionati Europei.

L’obiettivo è quello di confermare il Palio Città della Quercia tra i maggiori eventi mondiali su pista, come sancito anche dal ranking 2024 di World Athletic che ha visto il Palio comel secondo appuntamento in Italia per valore tecnico, preceduto dal solo Golden Gala Pietro Mennea, risultando il 23° meeting nel ranking europeo ed il 34° nella graduatoria mondiale.